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42 минуты назад
На перекрестке проспекта Строителей и улицы Демьяна Бедного в Иванове отключат светофоры
На 9 часов
25 июля будут отключены светофоры на перекрестке проспекта Строителей и улицы Демьяна Бедного в областном центре. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения - с 08.00 до 17.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
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