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Новости

сегодня, 13:04

Разбойники из Смоленской области промышляли гоп-стопом в Иванове

Полиция задержала уличных грабителей


В полицию обратился за помощью 65-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что у дома на улице Куликова его ограбили двое неизвестных. Потерпевший рассказал полицейским, что пока один злоумышленник держал его, другой обшаривал карманы. Грабители нашли только 1000 рублей и, забрав деньги, скрылись.

Вскоре полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались ранее судимые за кражу и разбой уроженцы Смоленской области 34 и 37 лет. В содеянном они признались и написали явки с повинной. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: уличный грабеж полиция
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