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сегодня, 12:48
В Иванове раскрыта серия краж видеорегистраторов и антирадаров
По подозрению в хищении имущества из автомобилей задержан 24-летний молодой человек
В областном центре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж имущества из автомашин. Злоумышленник разбивал стекла автомобилей и похищал видеорегистраторы и антирадары, оставленные владельцами в салонах авто.
В настоящее время фигурант признался в совершении трех эпизодов имущественных преступлений на территории Иванова. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным криминальным деяниям, зарегистрированным в областном центре.
Ранее 24-летний ивановец уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: автомобили видеорегистраторы антирадары кража серия полиция
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