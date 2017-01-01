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Новости

сегодня, 12:48

В Иванове раскрыта серия краж видеорегистраторов и антирадаров

По подозрению в хищении имущества из автомобилей задержан 24-летний молодой человек


В областном центре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж имущества из автомашин. Злоумышленник разбивал стекла автомобилей и похищал видеорегистраторы и антирадары, оставленные владельцами в салонах авто.

В настоящее время фигурант признался в совершении трех эпизодов имущественных преступлений на территории Иванова. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным криминальным деяниям, зарегистрированным в областном центре.

Ранее 24-летний ивановец уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: автомобили видеорегистраторы антирадары кража серия полиция
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									макссс								
							
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  • сегодня, 13:04
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							одного поймали и навешали ему все темнари								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 13:07
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							Раздеть! И расстрелять из страйкбольного автомата!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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