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14 минут назад
В Иванове ребенок, перебегавший дорогу на красный, едва не попал под машину
ВИДЕО
В нашу редакцию прислали запись видеорегистратора, на которой ребенок, нарушая правила дорожного движения, едва не попадает под машину. Инцидент произошел 23 июля около 8 часов вечера на перекрестке улиц Радищева и ташкентской. Двое мальчишек собрались перейти проезжую часть по регулируемой «зебре», и один из них зачем-то бросился через дорогу на красный сигнал светофора. Если бы автор видеозаписи не просигналил, тем самым заставив парнишку вернуться на тротуар, вполне могло бы произойти непоправимое – ребенок мог попасть под машину.
«Уважаемые родители, научите своих детей правилам поведения на дороге», - так заканчивает свое сообщение автомобилист, приславший это видео.
ключевые слова: ребенок "зебра" ПДД автомобили
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