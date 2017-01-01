Количество обращений жителей области по поводу укусов клещей уменьшилось





На минувшей неделе в Ивановской области было зарегистрировано 139 обращений в лечебно-профилактические учреждения по поводу укусов клещами, в том числе 43 – среди детей. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в сравнении с предыдущей неделей количество обращений уменьшилось на 7,3%, количество обращений детей осталось на том же уровне.

За неделю в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии всего было исследовано 66 клещей. Из них снятых с людей – 64 (из 8 выделены боррелии, из 4 - эрлихии), снятых с животных – 2. Боррелии выделялись из клещей, снятых с жителей г. Иваново (6), Шуйского района (1), Южского района (1). Возбудителя клещевого вирусного энцефалита не обнаружено.

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