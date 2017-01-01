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Новости

55 минут назад

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 24 июля


По сообщению ивановской мэрии, сегодня, 24 июля, в областном центре будут продолжены ремонтные работы на улицах 8 Марта (ремонт ливневой канализации, подготовка к устройству дополнительной полосы) и Дзержинского (фрезерование покрытия, подготовка под выравнивающий слой).

Подготовительные работы, устройство корыта под дорожную одежду, вырубка кустарника, вывоз грунта, отсыпка песчано-гравийной смесью будет идти в рамках ремонта дороги на улице Станкостроителей.

На Вокзальной площади продолжатся подготовительные работы, установка забора, демонтаж трамвайных путей, снос деревьев и отсыпка грунтом съезда к д №5.

Ремонт тротуаров продолжится на улицах Ташкентской, Радищева, Дзержинского и 10 Августа.

Восстановление дорожного покрытия с применением литой асфальтобетонной смеси будет идти на улицах Окуловой, Шувандиной, Академической, Лежневской (у домов155 и 161) и в Конспиративном переулке.



ключевые слова: дороги ремонт
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