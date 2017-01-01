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В Приволжске насмерть разбился мотоциклист
Байкер врезался в автомобиль - ФОТО
Сегодня около 09.45 в Приволжске произошло смертельное ДТП с участием мототранспорта. Насмерть разбился 37-летний мотоциклист. Об этом IvanovoNews сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.
Известно, что мужчина приехал на мотоцикле в Приволжск из Волгореченска. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства смертельной аварии.
Как рассказали в УГИБДД, мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха», не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Hyundai IX35, за рулем которого находилась женщина. С травмами мотоциклиста доставили в Приволжскую ЦРБ, где он скончался.
Фото: УГИБДД
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