В Приволжске насмерть разбился мотоциклист

Байкер врезался в автомобиль - ФОТО







Сегодня около 09.45 в Приволжске произошло смертельное ДТП с участием мототранспорта. Насмерть разбился 37-летний мотоциклист. Об этом IvanovoNews сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Известно, что мужчина приехал на мотоцикле в Приволжск из Волгореченска. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства смертельной аварии.

Как рассказали в УГИБДД, мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха», не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Hyundai IX35, за рулем которого находилась женщина. С травмами мотоциклиста доставили в Приволжскую ЦРБ, где он скончался.

Фото: УГИБДД

поделиться ссылкой:

