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В Тейкове собаки растаскивают останки сожженных свиней, оказавшихся на поверхности скотомогильника
В начале июля 2017 года на территории г. Тейково от африканской чумы погибла свинья. В связи с этим в Тейкове и районе был введен режим чрезвычайной ситуации, а также наложен карантин по АЧС. Установлен запрет на перевозку свиней и продукции свиноводства.
«В Тейковском районе проведен полный комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага АЧС, осуществляются меры по недопущению распространения инфекции. Поголовье свиней, находящихся в эпизоотическом очаге, уничтожено, проведена дезинфекция территории, ведется работа по уточнению поголовья восприимчивых животных в первой угрожаемой зоне», - говорилось в сообщении пресс-службы правительства Ивановской области.
Администрациям Тейкова и Тейковского района совместно с УМВД и ГУ МЧС было поручено установить поголовье домашних свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйствах в первой угрожаемой зоне, обеспечить работу 5 контрольно-пропускных пунктов с целью недопущения вывоза свиноводческой продукции и сырья за пределы эпизоотического очага и первой угрожаемой зоны. Кроме того, администрации должны были определить места уничтожения изъятых свиней и продукции свиноводства.
Однако местные жители сообщают, что в Тейкове на 7-й Первомайской улице скотомогильник оборудован в нарушение соответствующих правил. Уничтожение биологических отходов (сожжение зараженных АЧС свиней) проводится в 100 метрах от домов. Плюс совсем близко находится река. При этом, сообщают жители Тейкова, «конечности свиней, каким-то образом оказавшиеся на поверхности земли, растаскиваются собаками».
Между тем, согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, необходимый размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:
- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;
- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;
- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.
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