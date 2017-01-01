В Иванове под завалами сгоревшего дома найдено тело мужчины





Трагедия произошла 22 июля около 8 часов вечера на 1-й Санаторной улице. Загорелся жилой частный дом и хозпостройки на общей площади 120 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали из дома четырех человек. Позже внутри дома под завалами был обнаружен труп мужчины 1969 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области. Причина пожара устанавливается.

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