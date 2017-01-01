Представители Ивановской области приняли участие в установке рекорда Гиннеса по боксу

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22 июля в Москве был установлен рекорд книги Гиннеса по боксу. На Красной площади состоялась самая массовая тренировка по боксу, в которой приняли участие 3 тысячи человек. В том числе – 50 спортсменов, тренеров и членов федерации бокса Ивановской области.

Массовая тренировка проводилась под руководством Заслуженного мастера спорта России по боксу, двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, Заслуженного мастера спорта России по боксу, двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона Мира, Европы Алексея Тищенко и двукратной чемпионки Мира, трехкратной чемпионки Европы Софьи Очигава.

Вел мероприятие Дмитрий Нигиев. На площадке участников поддерживали Наталья Рагозина (непобежденная российская спортсменка-боксер, чемпионка России, Мира, Европы) и Николай Валуев (боксер-профессионал, чемпион Мира по боксу).

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