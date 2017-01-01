В Ивановской области иномарка врезалась в дом: водитель погиб

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Смертельное ДТП случилось 22 июля около 8 утра на территории садоводческого товарищества «Машиностроитель» у деревни Бибирево в Ивановском районе. 66-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» по неизвестным пока причинам потерял управление и врезался в дом. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, автомобилист скончался на месте. Причины ДТП устанавливаются.

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Фото: пресс-служба регионального УГИБДД