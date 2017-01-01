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сегодня, 09:38
В Ивановской области иномарка врезалась в дом: водитель погиб
ФОТО
Смертельное ДТП случилось 22 июля около 8 утра на территории садоводческого товарищества «Машиностроитель» у деревни Бибирево в Ивановском районе. 66-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» по неизвестным пока причинам потерял управление и врезался в дом. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, автомобилист скончался на месте. Причины ДТП устанавливаются.Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
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Комментарии (1)
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- Тутошний Ясегодня, 09:41Ну судя по повреждениям авто,а их практически нет,то скорее всего сердечный приступ или что-то в этом роде!