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Новости

сегодня, 09:38

В Ивановской области иномарка врезалась в дом: водитель погиб

ФОТО


Смертельное ДТП случилось 22 июля около 8 утра на территории садоводческого товарищества «Машиностроитель» у деревни Бибирево в Ивановском районе. 66-летний водитель автомобиля «Дэу Матиз» по неизвестным пока причинам потерял управление и врезался в дом. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, автомобилист скончался на месте. Причины ДТП устанавливаются.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 09:41
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							Ну судя по повреждениям авто,а их практически нет,то скорее всего сердечный приступ или что-то в этом роде!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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