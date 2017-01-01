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сегодня, 20:17
Текстильщик разгромил костромской "Спартак"
ВИДЕО пяти победных голов
Футбольный клуб "Текстильшик" на выезде выиграл со счетом 5:1 у костромского "Спартака"
В 2016 году на аналогичной стадии 1/128 финала ивановцы 24 июля дома одержали победу со счетом 3:1.
"Текстильщик" вышел в 1/64 финала Кубка России, где он сыграет с сильнейшим в паре «Динамо-СТАРТ» (Кострома) – «Торпедо» (Владимир).
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