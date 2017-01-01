Текстильщик разгромил костромской "Спартак"

ВИДЕО пяти победных голов





Футбольный клуб "Текстильшик" на выезде выиграл со счетом 5:1 у костромского "Спартака"

В 2016 году на аналогичной стадии 1/128 финала ивановцы 24 июля дома одержали победу со счетом 3:1.

"Текстильщик" вышел в 1/64 финала Кубка России, где он сыграет с сильнейшим в паре «Динамо-СТАРТ» (Кострома) – «Торпедо» (Владимир).

поделиться ссылкой:

