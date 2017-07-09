Около города Иванова в июле появились сугробы

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09.07.2017 14:20В Иванове в июле выпал град. Ожидается гроза и сильный ветер.
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Новости
29 минут назад
Около города Иванова в июле появились сугробыПользователи соцсетей разместили фото, на которых видны последствия града, прошедшего в Ивановской области в выходные.
"Айда на санках кататься!" - пишут авторы фото. По их словам, фото были сделаны рядом с учхозом Чернореченский.
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