Около города Иванова в июле появились сугробы

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Пользователи соцсетей разместили фото, на которых видны последствия града, прошедшего в Ивановской области в выходные."Айда на санках кататься!" - пишут авторы фото. По их словам, фото были сделаны рядом с учхозом Чернореченский.