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Новости

сегодня, 12:34

ДТП на перекрестке: столкновение автомобилей

ВИДЕО с камеры наблюдения
22 июля в 7:45 на перекрестке с улицей Любимова в Иванове произошло столкновение автомобилей, которое попало на камеры видеонаблюдения SafeHouseLife.

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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									PARKAN_37								
							
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  • 48 минут назад
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										0
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							Что-то странное твориться на этом перекрестке! Уже третий день там случаются аварии. Сегодня, 23 числа, мусороуборочная машина задела троллейбусные провода.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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