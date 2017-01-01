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ДТП на перекрестке: столкновение автомобилей
ВИДЕО с камеры наблюдения22 июля в 7:45 на перекрестке с улицей Любимова в Иванове произошло столкновение автомобилей, которое попало на камеры видеонаблюдения SafeHouseLife.
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Комментарии (1)
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- PARKAN_3748 минут назадЧто-то странное твориться на этом перекрестке! Уже третий день там случаются аварии. Сегодня, 23 числа, мусороуборочная машина задела троллейбусные провода.