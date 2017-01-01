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Новости

42 минуты назад

Ивановский сторонник Навального позирует в образе Гитлера

Объясняя свой поступок «угаром» - ФОТО


Вчера вечером в одной из групп в соцсетях общественного проекта «Интернет-ополчение» появилась такая запись:

«"Лучше люди страны". Ничего особенного, на фотографии один из руководителей штаба Навального в Ивановской области. Поклонник Навального даже не скрывает своих убеждений… Как говорится, делайте выводы сами».

Там же дается ссылка на страницу в «ВКонтакте» этого ивановского сторонника Алексея Навального.

Мы связались с молодым человеком, чтобы задать ему один вопрос – «Зачем?». Зачем он фотографировался в образе Гитлера, а потом еще эти фото выкладывал на всеобщее обозрение в соцсетях. И вот что он нам ответил (орфография и пунктуация авторские):

«Смысла в этом не вижу (отвечать – ред.), так как уверен что любые слова вы сможете перевернуть как вам угодно.

P.S. спасибо что ещё не зеленкой по глазам, но думаю после вашей работы найдутся желающие ))

Фото насколько я помню закрыты для посторонних пользователей, так что адресован этот угар на них только моим друзьям, и да это был угар».

К слову, все эти фото находились в абсолютно открытом доступе – мы успели кое-что скачать, пока молодой человек тщательно не почистил свою страницу в ВК (сразу после нашей переписки с ним), удалив, в том числе, и все регистрационные данные о себе.

На вопросы, что же его связывает с Навальным и что такое «угар», которым он оправдывает свое «гитлер-сэлфи», парень не ответил и прекратил переписку.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • 8 минут назад
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							Да всем пофигу.  у нас пол страны пьёт, повторяя обоаз ельцина, но что то это никто не придаёт значение								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									asrock37								
							
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  • 7 минут назад
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										-1
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							20.3 КоАП корячиться, и возможно 282 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Илья Пигалкин								
							
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  • 5 минут назад
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							был немного лучшего мнения о команде Кустова ну да ладно
    

    
про смайлики со свастикой размещенные анонимусами в каментах и различного рода фото - мы еще не раз услышим
    
когда то, давным давно, когда мы все жили в совсем другой стране и деревья были молодыми
    
над злом было принято смеяться
    
всегда
    
это и русско-народные скоморохи и всякого рода паяцы у грозных царей
    
и  смеховая культура средневековья с их арлекинами
    
..ну и в общем то никогда ничего зазорного не было в том чтобы переодеться и поржать над злом
    
или поиграть, чтобы понять (см Йохан Хейзинге - Хомо люденс (человек играющий)
    

    
это я к чему.. преподавателя истфака Шнырову конечно сейчас извели до состояния ниже плинтуса, и в общем то для кремлеботов она не авторитет, как же человек Ивропу видел (Вместе с Кабановым, Школьниковым, Кузьмичевым, Хохловым..список  загрантуристов за госсчет  могу продолжить) но в выпуски 99-00-01-02 гг ..за ране  не скажу но думаю все так же было .. могут подтвердить, что изучение темы нацизма (или тоталитарных режимов..потому что вспомнил что один известный ныне журналист рассказывала, что была в рафатке и с калашем.. - т.е. палестина или ехипет, ..а так себе нацисты) заканчивалось не  скучным колоквиумом или семинаром. 
    
а импровизированной пресс конференцией студента (ее готовила группа из 3-4 человек, но выступал один) от лица условного тоталитарного лидера. Остальные студенты не только должны были угадать (это достаточно просто по гриму например), но и оценить насколько персонаж  соответсвует.. - ему задавали вопросы по стране, биографии и тп
    

    
конечно нынешнее ентырнет ополчение вряд ли знает о разнице  между алоизычим и мусолини, о режиме франко и пиночета..тем более, что пиночета и муамара каддафи они считают поцреотами, как и сталина.. 
    

    
однакоя к чему. конечно в 98-99 не было сотовых фотиков с камерами, но если бы были  у кого, то могли тут оказаться мои фотки, где я с кафедры с в таком же ГДРвском френче косплею Франко 
    

    
потому что в этом никогда не было ничего зазорного, а проблемой стало лишь теперь когда кругом враги и идиоты
    
фотка из алоизыча и франко с просторов интернета не в качестве пропаганды а в доказательства того что жесты у нас могли быть идентичны..хотя зачем метать бисер								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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