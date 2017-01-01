Ивановский сторонник Навального позирует в образе Гитлера

Объясняя свой поступок «угаром» - ФОТО





Вчера вечером в одной из групп в соцсетях общественного проекта «Интернет-ополчение» появилась такая запись:

«"Лучше люди страны". Ничего особенного, на фотографии один из руководителей штаба Навального в Ивановской области. Поклонник Навального даже не скрывает своих убеждений… Как говорится, делайте выводы сами».

Там же дается ссылка на страницу в «ВКонтакте» этого ивановского сторонника Алексея Навального.

Мы связались с молодым человеком, чтобы задать ему один вопрос – «Зачем?». Зачем он фотографировался в образе Гитлера, а потом еще эти фото выкладывал на всеобщее обозрение в соцсетях. И вот что он нам ответил (орфография и пунктуация авторские):

«Смысла в этом не вижу (отвечать – ред.), так как уверен что любые слова вы сможете перевернуть как вам угодно.

P.S. спасибо что ещё не зеленкой по глазам, но думаю после вашей работы найдутся желающие ))

Фото насколько я помню закрыты для посторонних пользователей, так что адресован этот угар на них только моим друзьям, и да это был угар».

К слову, все эти фото находились в абсолютно открытом доступе – мы успели кое-что скачать, пока молодой человек тщательно не почистил свою страницу в ВК (сразу после нашей переписки с ним), удалив, в том числе, и все регистрационные данные о себе.

На вопросы, что же его связывает с Навальным и что такое «угар», которым он оправдывает свое «гитлер-сэлфи», парень не ответил и прекратил переписку.

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