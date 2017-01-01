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«Неосторожные» убийцы попались на краже мангала в Ивановской области
Похищенное злоумышленники продали, но не помнят кому, так как были сильно пьяны
Из гаража 29-летнего жителя села Ирмес Гаврилово-Посадского района неизвестные похитили 2 кг медных проводов и железный мангал. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, и вскоре оперативники задержали подозреваемых в краже.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались безработные местные жители 36 и 39 лет. Ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища.
В ходе опроса подозреваемые рассказали сотрудникам полиции, что похищенное имущество они продали, но не помнят кому, потому что находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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