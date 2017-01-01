«Неосторожные» убийцы попались на краже мангала в Ивановской области

Похищенное злоумышленники продали, но не помнят кому, так как были сильно пьяны





Из гаража 29-летнего жителя села Ирмес Гаврилово-Посадского района неизвестные похитили 2 кг медных проводов и железный мангал. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, и вскоре оперативники задержали подозреваемых в краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались безработные местные жители 36 и 39 лет. Ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища.

В ходе опроса подозреваемые рассказали сотрудникам полиции, что похищенное имущество они продали, но не помнят кому, потому что находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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