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Новости

сегодня, 17:15

«Неосторожные» убийцы попались на краже мангала в Ивановской области

Похищенное злоумышленники продали, но не помнят кому, так как были сильно пьяны


Из гаража 29-летнего жителя села Ирмес Гаврилово-Посадского района неизвестные похитили 2 кг медных проводов и железный мангал. Потерпевший обратился с заявлением в полицию, и вскоре оперативники задержали подозреваемых в краже.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались безработные местные жители 36 и 39 лет. Ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, угрозу убийством и нарушение неприкосновенности жилища.

В ходе опроса подозреваемые рассказали сотрудникам полиции, что похищенное имущество они продали, но не помнят кому, потому что находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ключевые слова: кража полиция
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