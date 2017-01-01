По факту выпадения 5-летнего ребенка из окна проводится доследственная проверка





Как мы сообщали ранее, вчера из окна квартиры на улице Куйбышева в Юже выпала 5-летняя девочка. В СУ СКР по Ивановской области, рассказали, как это произошло. Родители оставили двоих малолетних детей дома без присмотра. Мама ушла в магазин, папа находился на улице около дома. Во время отсутствия родителей 5-летняя девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Сетка не выдержала тяжести ребенка, и ребенок выпал из окна второго этажа. С сочетанной травмой тела девочку госпитализировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

По данному факту Южским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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