5-летняя девочка выпала из окна в Ивановской области

Ребенок с тяжелейшими травмами госпитализирован в ОКБ





Несчастный случай произошел сегодня вечером в Юже на улице Куйбышева. Из окна второго этажа выпала 5-летняя девочка. Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и травмы тела. Девочку госпитализировали в областную больницу.

По предварительным данным, малышка играла с братом у окна и случайно выпала. Где в этот момент находились родители, пока неизвестно.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя причины и обстоятельства произошедшего.

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