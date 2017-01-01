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Новости

вчера, 22:20

5-летняя девочка выпала из окна в Ивановской области

Ребенок с тяжелейшими травмами госпитализирован в ОКБ


Несчастный случай произошел сегодня вечером в Юже на улице Куйбышева. Из окна второго этажа выпала 5-летняя девочка. Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму и травмы тела. Девочку госпитализировали в областную больницу.

По предварительным данным, малышка играла с братом у окна и случайно выпала. Где в этот момент находились родители, пока неизвестно.  

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя причины и обстоятельства произошедшего. 



ключевые слова: ребенок окно падение полиция
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