Ивановка, признанная давно умершей, «воскресла» и заявила права на квартиру, где проживает ее взрослый сын

Ребенка женщина бросила еще в раннем детстве, исчезнув в 2001 году





Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес решение по гражданскому иску «воскресшей» матери к сыну.

Напомним вкратце историю. 7-летнего Артура мама оставила в 1998 году - на попечение родителей. По собственному заявлению была лишена родительских прав. Потом пропала. Розыск ничего не дал. Суд в 2007-м признал гражданку умершей. Её квартира по наследству перешла к сыну. Спустя 20 лет на пороге появилась незнакомая женщина и сказала Артуру, что она его мама и будет здесь жить. Никаких документов, даже паспорта, у гражданки не было. А потом начался судебный процесс.

Все подробности этой почти голливудской истории, а также о том, что же в конце концов решил суд – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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