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Новости

сегодня, 18:48

Ивановка, признанная давно умершей, «воскресла» и заявила права на квартиру, где проживает ее взрослый сын

Ребенка женщина бросила еще в раннем детстве, исчезнув в 2001 году


Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес решение по гражданскому иску «воскресшей» матери к сыну.

Напомним вкратце историю. 7-летнего Артура мама оставила в 1998 году - на попечение родителей. По собственному заявлению была лишена родительских прав. Потом пропала. Розыск ничего не дал. Суд в 2007-м признал гражданку умершей. Её квартира по наследству перешла к сыну. Спустя 20 лет на пороге появилась незнакомая женщина и сказала Артуру, что она его мама и будет здесь жить. Никаких документов, даже паспорта, у гражданки не было. А потом начался судебный процесс.

Все подробности этой почти голливудской истории, а также о том, что же в конце концов решил суд – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: мать сын квартира суд
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alex B								
							
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  • сегодня, 20:09
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										+1
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							Эту историю уже по централке прокатили,парня очень жаль,он ведь не виноват,что мать потаскуха. Прости за резкость. Мы за тебя,хотя на все воля Божья.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я не Я								
							
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  • 11 минут назад
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										0
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							Закон не работает. Ст. 1117 ГК РФ "Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 6 минут назад
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							Вы текст репортажа-то прочитали?:) Речь идёт не о наследовании, а о восстановлении в правах. :) Сын унаследовал, как положено, после признания умершей. Раз воскресла теперь, то всё надо вернуть в состояние на момент признания умершей. Только и всего.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я не Я								
							
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  • 1 минуту назад
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							Для тех, кто не смотрит в корень:"граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:56

				

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