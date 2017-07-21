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Ивановка, признанная давно умершей, «воскресла» и заявила права на квартиру, где проживает ее взрослый сын
Ребенка женщина бросила еще в раннем детстве, исчезнув в 2001 году
Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес решение по гражданскому иску «воскресшей» матери к сыну.
Напомним вкратце историю. 7-летнего Артура мама оставила в 1998 году - на попечение родителей. По собственному заявлению была лишена родительских прав. Потом пропала. Розыск ничего не дал. Суд в 2007-м признал гражданку умершей. Её квартира по наследству перешла к сыну. Спустя 20 лет на пороге появилась незнакомая женщина и сказала Артуру, что она его мама и будет здесь жить. Никаких документов, даже паспорта, у гражданки не было. А потом начался судебный процесс.
Все подробности этой почти голливудской истории, а также о том, что же в конце концов решил суд – смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (4)
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- Alex Bсегодня, 20:09Эту историю уже по централке прокатили,парня очень жаль,он ведь не виноват,что мать потаскуха. Прости за резкость. Мы за тебя,хотя на все воля Божья.
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- Я не Я11 минут назадЗакон не работает. Ст. 1117 ГК РФ "Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя."
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- Вахтанг Камикадзе6 минут назадВы текст репортажа-то прочитали?:) Речь идёт не о наследовании, а о восстановлении в правах. :) Сын унаследовал, как положено, после признания умершей. Раз воскресла теперь, то всё надо вернуть в состояние на момент признания умершей. Только и всего.
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- Я не Я1 минуту назадДля тех, кто не смотрит в корень:"граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя"
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