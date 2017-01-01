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сегодня, 18:29
В Ивановской области машина насмерть сбила ребенка
ФОТО
Трагедия произошла сегодня, 21 июля, на 30-м километре автодороги Фурманов-Каминский-Федорково в Родниковском районе. 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», сбил выбежавшую на проезжую часть дороги вне «зебры» 14-летнюю девочку.
С травмами головы, переломом бедра пострадавшую госпитализировали в областную больницу.
Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в 15.55 в ОДКБ ДОТО г. Иваново девочка от полученных травм скончалась.
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Комментарии (6)
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- кьюриоситисегодня, 18:36На такой дороге разве можно "зебру"нарисовать? Куда водитель смотрел. Жаль девочку. Очень жаль.
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- Stoyaсегодня, 18:59А девочка куда смотрела?
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- Роман Смирновсегодня, 18:58Жалко конечно. Дети бегают, не смотрят. Куда бежала спиннер крутила что ли.
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- 99dсегодня, 20:16Четырнадцать лет, не такой уж и ребёнок. Жалко, очень жалко. И водилу жалко, с этим теперь всю оставшуюся жизнь жить. Но я не об этом. Если ежедневно на дорогах области гибнет столько людей, значит в системе ГИБДД что то не так.
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- макссс42 минуты назадВ 14 лет мозги должны быть, видать не было, добегалась. Водилу жаль, надеюсь дело не пришьют
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- Михаил С17 минут назадОчень сильно жалко девочку, но к сожалению судьба решила по другому, а водитель не виноват, он обезжал подросков уже по встречной полосе.
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