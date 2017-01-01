В Ивановской области машина насмерть сбила ребенка

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Трагедия произошла сегодня, 21 июля, на 30-м километре автодороги Фурманов-Каминский-Федорково в Родниковском районе. 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», сбил выбежавшую на проезжую часть дороги вне «зебры» 14-летнюю девочку.

С травмами головы, переломом бедра пострадавшую госпитализировали в областную больницу.

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в 15.55 в ОДКБ ДОТО г. Иваново девочка от полученных травм скончалась.

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