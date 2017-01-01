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Новости

сегодня, 18:29

В Ивановской области машина насмерть сбила ребенка

ФОТО


Трагедия произошла сегодня, 21 июля, на 30-м километре автодороги Фурманов-Каминский-Федорково в Родниковском районе. 52-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», сбил выбежавшую на проезжую часть дороги вне «зебры» 14-летнюю девочку.

С травмами головы, переломом бедра пострадавшую госпитализировали в областную больницу.

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в 15.55 в ОДКБ ДОТО г. Иваново девочка от полученных травм скончалась.



ключевые слова: ДТП ребенок наезд гибель
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									кьюриосити								
							
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  • сегодня, 18:36
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										-1
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							На такой дороге разве можно "зебру"нарисовать? Куда водитель смотрел. Жаль девочку. Очень жаль.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Stoya								
							
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  • сегодня, 18:59
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    • 
										+1
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							А девочка куда смотрела?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Роман Смирнов								
							
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  • сегодня, 18:58
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										+1
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							Жалко конечно. Дети бегают, не смотрят. Куда бежала спиннер крутила что ли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • сегодня, 20:16
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										+1
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							Четырнадцать лет, не такой уж и ребёнок. Жалко, очень жалко. И водилу жалко, с этим теперь всю оставшуюся жизнь жить. Но я не об этом. Если ежедневно на дорогах области гибнет столько людей, значит в системе ГИБДД что то не так. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 42 минуты назад
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    • 
										+1
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							В 14 лет мозги должны быть, видать не было, добегалась. Водилу жаль, надеюсь дело не пришьют								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Михаил С								
							
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  • 17 минут назад
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    • 
										+1
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							Очень сильно жалко девочку, но к сожалению судьба решила по другому, а водитель не виноват, он обезжал подросков уже по встречной полосе.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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