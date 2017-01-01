БК «Энергия» возвращается в профессиональный спорт

Но в чемпионате России будет выступать под другим названием - ФОТО





Ивановская «Энергия» возвращается на профессиональную арену и будет играть на чемпионате России уже в ближайшем сезоне. Об этом стало известно сегодня во время визита мэра Иванова Владимира Шарыпова в баскетбольный клуб.

Напомним, около года назад деятельность «Энергии» была приостановлена из-за отсутствия финансирования. Сейчас удалось заключить договор с московским клубом «Динамо», который будет оплачивать половину расходов на предстоящих соревнованиях. Выступать команда наших спортсменов должна под названием «Динамо-2 Иваново». И все равно до сегодняшнего дня твердой уверенности в вопросе возвращения в профессиональный спорт не было. Не хватало средств, которые окупали бы приобретение экипировки, медикаменты, аренду спортивного зала, зарплату тренерам и питание игроков на сборах и соревнованиях.

«Для решения вопроса необходимо 5 миллионов рублей. Как рабочий вариант предполагается, что город Иваново и правительство Ивановской области найдут поровну эту сумму, и мы возобновим работу нашего знаменитого БК «Энергия». И постараемся сделать так, чтобы все эти игры состоялись и клуб у нас ожил, и начал дальше продолжать славу нашего любимого города», - прокомментировал корреспонденту IvanovoNews Владимир Шарыпов.

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