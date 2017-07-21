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сегодня, 17:36
В ивановском зоопарке родился теленок яка
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В ивановском зоопарке появился самый юный обитатель. Ему всего 4 дня от роду. Телёнок яка родился в понедельник утром. Пока большую часть времени он проводит в положении лёжа. На ноги практически не встаёт. Имени у маленького яка нет. И называть его здесь вряд ли будут. Вполне вероятно, что животное уедет в другой город.
Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (4)
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- ГЫБДДсегодня, 17:46Да, вчера воняло, я проезжал мимо. Наверное помимо родившегося телёнка ещё и сдох кто то.
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- Помидоринасегодня, 18:12Имени нет? Я придумала! Як по имени Хряк.
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- 123123сегодня, 18:47Злые вы... Не так уж много тут позитива!
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- макссс28 минут назадНу и хорошо)) пусть растет
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