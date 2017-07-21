В ивановском зоопарке родился теленок яка

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В ивановском зоопарке появился самый юный обитатель. Ему всего 4 дня от роду. Телёнок яка родился в понедельник утром. Пока большую часть времени он проводит в положении лёжа. На ноги практически не встаёт. Имени у маленького яка нет. И называть его здесь вряд ли будут. Вполне вероятно, что животное уедет в другой город.

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