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Новости

сегодня, 17:36

В ивановском зоопарке родился теленок яка

ФОТО


В ивановском зоопарке появился самый юный обитатель. Ему всего 4 дня от роду. Телёнок яка родился в понедельник утром. Пока большую часть времени он проводит в положении лёжа. На ноги практически не встаёт. Имени у маленького яка нет. И называть его здесь вряд ли будут. Вполне вероятно, что животное уедет в другой город.

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: животные як зоопарк
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • сегодня, 17:46
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							Да, вчера воняло, я проезжал мимо. Наверное помимо родившегося телёнка ещё и сдох кто то.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
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  • сегодня, 18:12
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							Имени нет? Я придумала! Як по имени Хряк. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 18:47
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							Злые вы... Не так уж много тут позитива!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 28 минут назад
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							Ну и хорошо)) пусть растет 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
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