Новости
сегодня, 17:15
Ивановские власти и перевозчики согласовали расписание автобусов
Когда соответствующие таблички разместят на остановках - ФОТО
Глава областного центра сообщил, что появилось согласованное городским комитетом по транспорту и перевозчиками расписание автобусов. Устанавливать таблички с этим расписанием на ивановских остановках начнут уже с августа.
По содержанию они будут такими – см. фото.
Фото: Владимир Шарыпов
ключевые слова: общественный транспорт автобусы остановки расписание
- оцените новость:
-
(0)
- 497
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- gorozhaninсегодня, 18:29Хотя бы в интернете укажите расписание 3 и 35 автобуса и что бы оно соблюдалось! По выходным с Минской на Автовокзал не уехать автобусов нет!
-
- Максим Беляковсегодня, 19:43Если и вправду сделают, то будет огромным плюсом для города. Ещё надо исполнение этого графика контролировать.
-
- Вахтанг Камикадзесегодня, 20:00Угу, хронометр поверенный только захватить не забудьте, а то претензии не принимаются, Икс его знает, чем вы там время измеряли. :)
Новость дня
сегодня, 18:29В Ивановской области машина насмерть сбила ребенка
ФОТО
-
(0)
- 2588
сегодня, 12:59Глава Тейкова ушел в отставку
Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
-
(0)
- 2595
сегодня, 12:17В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
-
(0)
- 4351
сегодня, 10:56Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
-
(0)
- 2690