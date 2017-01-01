Ивановские власти и перевозчики согласовали расписание автобусов

Когда соответствующие таблички разместят на остановках - ФОТО





Глава областного центра сообщил, что появилось согласованное городским комитетом по транспорту и перевозчиками расписание автобусов. Устанавливать таблички с этим расписанием на ивановских остановках начнут уже с августа.

По содержанию они будут такими – см. фото.

Фото: Владимир Шарыпов

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