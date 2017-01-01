Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 17:15

Ивановские власти и перевозчики согласовали расписание автобусов

Когда соответствующие таблички разместят на остановках - ФОТО


Глава областного центра сообщил, что появилось согласованное городским комитетом по транспорту и перевозчиками расписание автобусов. Устанавливать таблички с этим расписанием на ивановских остановках начнут уже с августа.

По содержанию они будут такими – см. фото.

Фото: Владимир Шарыпов



ключевые слова: общественный транспорт автобусы остановки расписание
  • оцените новость:
  • (0)
  • 497
  • 3







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									gorozhanin								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хотя бы в интернете укажите расписание 3 и 35 автобуса и что бы оно соблюдалось! По выходным с Минской на Автовокзал не уехать автобусов нет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Максим Беляков								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Если и вправду сделают, то будет огромным плюсом для города. Ещё надо исполнение этого графика контролировать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Угу, хронометр поверенный только захватить не забудьте, а то претензии не принимаются, Икс его знает, чем вы там время измеряли. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2595						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4351						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2690						
    •