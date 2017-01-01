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Новости

сегодня, 17:01

Сотрудники ГИБДД вновь выйдут на дороги Ивановской области с ручными радарами

Однако приборы будут предварительно перепрограммированы


12 июля 2017 года в область вернулась традиция - использование ручных радаров сотрудниками ГИБДД. Напомним, прошлым летом указом главы МВД Владимира Колокольцева применение мобильных комплексов, фиксирующих нарушения, было приостановлено - из-за коррупциогенного фактора. Связано это с тем, что инспекторы могли при помощи этих устройств вымогать взятки, ведь записи при желании можно было легко удалить.

И все же категорического запрета на использование радаров не было. Некоторые регионы, в том числе и ивановская область, вернулись к прежней практике, предварительно перепрограммировав приборы. Вот что рассказал врио начальника областного ГИБДД Роман Головкин на сегодняшнем внеплановом брифинге, посвященном увеличению в регионе количества ДТП со смертельными исходами:

«В течение первого квартала 2017 года в соответствии с указанием ГУОБДД МВД России модернизировано 28 мобильных средств фото- видеофиксации нарушений ПДД. В результате модернизации программного обеспечения исключена возможность удаления сотрудниками Госавтоинспекции записи видеонарушений. При этом к использованию готово 17 приборов, остальные находятся на поверке».



ключевые слова: ГИБДД ручные радары
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									ГЫБДД								
							
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  • сегодня, 17:45
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							Всё как всегда!
    
Вместо того, чтобы предотвращать правонарушения они зарабатывают деньги. 
    
Смешно!
    
Если я знаю, что камера, я снижаю скорость. Если я знаю, что на меня смотрит инспектор ДПС, я перестаю разговаривать по телефону. 
    
Но я несусь, когда не вижу камер - и по факту получаю штраф. 
    
Мало того, что переносные прячут, ещё и эти под колёса выбегать будут. 
    
Просто немыслимая и чудовищная наглость по отношению к налогоплательшикам!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 17:49
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							Коррупционеры нашли лазейку. Нужно изучить указ Колокольцева и направить в его ведомство информационное сообщение относительно нашей ситуации								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 17:52
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							А в чем паника то? Сотрудник не имеет доступ на удаление информации - о какой тогда взятке идет речь? За каждое нарушение будет отчетность - не вижу в этом ничего плохого. Всем кто любит нарушать - сидите дома, и без вас на дорогах убийц хватает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 18:09
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							Опять будут фоткать самолёты идущие на посадку, а штраф выписывать водителю ВАЗа.
    
Бежать навстречу авто, и много других приколюх, о которых мы с Вами даже не представляем.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 26 минут назад
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							Фига се головкин поднялся								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Боже, храни коррупцию								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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