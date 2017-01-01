Сотрудники ГИБДД вновь выйдут на дороги Ивановской области с ручными радарами

Однако приборы будут предварительно перепрограммированы





12 июля 2017 года в область вернулась традиция - использование ручных радаров сотрудниками ГИБДД. Напомним, прошлым летом указом главы МВД Владимира Колокольцева применение мобильных комплексов, фиксирующих нарушения, было приостановлено - из-за коррупциогенного фактора. Связано это с тем, что инспекторы могли при помощи этих устройств вымогать взятки, ведь записи при желании можно было легко удалить.

И все же категорического запрета на использование радаров не было. Некоторые регионы, в том числе и ивановская область, вернулись к прежней практике, предварительно перепрограммировав приборы. Вот что рассказал врио начальника областного ГИБДД Роман Головкин на сегодняшнем внеплановом брифинге, посвященном увеличению в регионе количества ДТП со смертельными исходами:

«В течение первого квартала 2017 года в соответствии с указанием ГУОБДД МВД России модернизировано 28 мобильных средств фото- видеофиксации нарушений ПДД. В результате модернизации программного обеспечения исключена возможность удаления сотрудниками Госавтоинспекции записи видеонарушений. При этом к использованию готово 17 приборов, остальные находятся на поверке».

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