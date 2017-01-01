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Новости

сегодня, 16:46

В ивановских школьных лагерях готовили пищу из опасной крупы

Директор предприятия, организующего питание в лагерях, привлечен к ответственности


Сотрудники Россельхознадзора провели проверки в школьных лагерях областного центра, в ходе которых были выявлены нарушения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Так, в частности, на хранящихся в школах крупах отсутствовала маркировка, что не позволило идентифицировать происхождение, изготовителя продукции и срок ее годности. Некачественная и опасная крупа была изъята и утилизирована.

Директор муниципального предприятия, осуществляющего питание в школьных лагерях, был привлечен к административной ответственности. О каких конкретно школьных лагерях идет речь, не сообщается. Известно только, что данные учреждения находятся во Фрунзенском районе города.



ключевые слова: школа лагерь крупа Россельхознадзор
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