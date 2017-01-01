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Новости

сегодня, 16:29

Ивановский мэр довольно жестко отреагировал на серьезные обвинения представителя «Т Плюс»

СКРИН


Ранее мы сообщали о том, что, по мнению представителей Филиала ПАО «Т Плюс», ивановская мэрия искусственно затягивает согласование проведения ремонта магистрального трубопровода в районе улице Кузнецова.

В частности, в пресс-релизе энергетиков были такие, по сути, обвинения: «В нынешнем году вопрос по-прежнему остается нерешенным. Городской комитет по транспорту и МУП «ИПТ» (на период ремонта движение троллейбусов тут должно быть прекращено) снова уклоняются от согласования проведения работ… Подобная позиция предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» и профильного комитета администрации города им не понятна: главная задача, стоящая перед всеми – обеспечение качественного прохождения предстоящего отопительного периода, надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей, детских садов (а их в этом районе – 5), школ (2) и больниц (4 лечебных учреждения). Отсутствие здесь ремонтных работ или их несвоевременное проведение не только не позволяют обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение летом, но могут привести к аварийной ситуации предстоящей зимой, оставив без тепла тысячи потребителей, проживающих в районе Рабочего поселка».

Между тем глава города уже отреагировал на эти заявления. Причем, в довольно жесткой форме. Обращаясь в Твиттере к официальному представителю Филиала ПАО «Т Плюс» Татьяне Преображенской, Владимир Шарыпов написал: «Вы бы заканчивали людей в заблуждение вводить. У ИПТ вопрос один - законное возмещение убытков. В пн (понедельник – ред.) у меня совещание, жду».



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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									Пашка Конь								
							
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  • сегодня, 16:44
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										+1
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							Воу воу пэр, палегче! 
    
Ещё неизвестно, что было раньше - сети или ИПТ. 
    
Ремонт тепловых сетей - жизненно-необходимое, ИПТ - спиногрыз города.
    
Тариф ТПлюс 900 рублей за Гкал, тариф ИГТСК - 2400 - вот об этом нужно подумать. Кто произвёл - тот раб, кто передал - тот молодец.
    
Иваново - город барыг!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ГЫБДД								
							
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  • сегодня, 17:54
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										+1
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							Все мы - народ просто ничтожные рабы и заложники государства. Как хотят с нами, так и распоряжаются. Платишь налоги, платишь, а в ответ тебе - подорожание, платная учёба, платная медицина - что за несправедливость?
    
Почему в Росии так любят издеваться над своими, а защищают чужих? 
    
Почему на нас, простом народе наживаются и государственные чиновники и барыги и люди из других государств. Почему все природные ресурсы России наполовину отправляются за границу, т.к. половина от предприятий по добыче полезных ископаемых принадлежит иностранцам?
    
Неужели  нет у нас денег, чтобы самим на 100% в доход казне добывать золото, алмазы, уголь, нефть, газ?
    
Что это за воровство на глазах нищих?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 18:51
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										+1
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							Не могу разобраться, кто у кого деньги вымогает - "Т Плюс" у шарыпова или наоборот (по старой памяти)?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • сегодня, 16:49
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										0
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							Разве вопрос о возмещении убытков <ИПТ> должно решать <Т Плюс>? V.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • сегодня, 16:51
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    • 
										+1
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							Тем не менее весьма достойный ответ, даже с другой стороны взглянул на Мэра								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 16:55
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										+1
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							Как показывает практика,  людей обманывают в основном чиновники								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • сегодня, 16:57
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										+1
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							как показывает опыт людей в основном обманываю люди)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 17:00
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    • 
										+1
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							На случай ремонта дорог у ИПТ должен быть резерв автобусов которыми можно проехать по дорогам где нет проводов. Автобусы у ИПТ есть три новых пазика и два лиаза стоят на территории и гниют. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • сегодня, 17:18
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    • 
										0
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							Пускай вешают КС на Красных Зорь. Столбы там есть. В дальнейшем после окончания ремонта там можно оставить 9 маршрут ,конечно же в большем выпуском машин на линию(а никак щас 2 штуки..)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									JNDE								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хи-хи-хи.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 17:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вован под пахана косит! Тот, помнится, слюной брызгал, рабов на галерах обещал! Ни рабов, ни галер! Вопросы решать надо, а не в твиттере переписываться								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									неравнодушный житель								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А по-моему правильно, вызвал на прямой разговор, ибо не фиг								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Максим Беляков								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							5 тралик пускать на время ремонта до пл. Пушкина, за счет уменьшения длины маршрута сократить количество машин на маршруте. И вместо них пустить пазик от пл. Пушкина до Курьянова. В чём проблема, где убытки? Зачем совещание по каждой ерунде собирать, работать надо, а не по совещаниям сидеть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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