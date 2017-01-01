Ивановский мэр довольно жестко отреагировал на серьезные обвинения представителя «Т Плюс»

СКРИН





Ранее мы сообщали о том, что, по мнению представителей Филиала ПАО «Т Плюс», ивановская мэрия искусственно затягивает согласование проведения ремонта магистрального трубопровода в районе улице Кузнецова.

В частности, в пресс-релизе энергетиков были такие, по сути, обвинения: «В нынешнем году вопрос по-прежнему остается нерешенным. Городской комитет по транспорту и МУП «ИПТ» (на период ремонта движение троллейбусов тут должно быть прекращено) снова уклоняются от согласования проведения работ… Подобная позиция предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» и профильного комитета администрации города им не понятна: главная задача, стоящая перед всеми – обеспечение качественного прохождения предстоящего отопительного периода, надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей, детских садов (а их в этом районе – 5), школ (2) и больниц (4 лечебных учреждения). Отсутствие здесь ремонтных работ или их несвоевременное проведение не только не позволяют обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение летом, но могут привести к аварийной ситуации предстоящей зимой, оставив без тепла тысячи потребителей, проживающих в районе Рабочего поселка».

Между тем глава города уже отреагировал на эти заявления. Причем, в довольно жесткой форме. Обращаясь в Твиттере к официальному представителю Филиала ПАО «Т Плюс» Татьяне Преображенской, Владимир Шарыпов написал: «Вы бы заканчивали людей в заблуждение вводить. У ИПТ вопрос один - законное возмещение убытков. В пн (понедельник – ред.) у меня совещание, жду».

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