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сегодня, 13:09Ивановская мэрия искусственно затягивает согласование ремонта трубопровода на ул. Кузнецова
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Ивановский мэр довольно жестко отреагировал на серьезные обвинения представителя «Т Плюс»
Ранее мы сообщали о том, что, по мнению представителей Филиала ПАО «Т Плюс», ивановская мэрия искусственно затягивает согласование проведения ремонта магистрального трубопровода в районе улице Кузнецова.
В частности, в пресс-релизе энергетиков были такие, по сути, обвинения: «В нынешнем году вопрос по-прежнему остается нерешенным. Городской комитет по транспорту и МУП «ИПТ» (на период ремонта движение троллейбусов тут должно быть прекращено) снова уклоняются от согласования проведения работ… Подобная позиция предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» и профильного комитета администрации города им не понятна: главная задача, стоящая перед всеми – обеспечение качественного прохождения предстоящего отопительного периода, надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей, детских садов (а их в этом районе – 5), школ (2) и больниц (4 лечебных учреждения). Отсутствие здесь ремонтных работ или их несвоевременное проведение не только не позволяют обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение летом, но могут привести к аварийной ситуации предстоящей зимой, оставив без тепла тысячи потребителей, проживающих в районе Рабочего поселка».
Между тем глава города уже отреагировал на эти заявления. Причем, в довольно жесткой форме. Обращаясь в Твиттере к официальному представителю Филиала ПАО «Т Плюс» Татьяне Преображенской, Владимир Шарыпов написал: «Вы бы заканчивали людей в заблуждение вводить. У ИПТ вопрос один - законное возмещение убытков. В пн (понедельник – ред.) у меня совещание, жду».
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Ещё неизвестно, что было раньше - сети или ИПТ.
Ремонт тепловых сетей - жизненно-необходимое, ИПТ - спиногрыз города.
Тариф ТПлюс 900 рублей за Гкал, тариф ИГТСК - 2400 - вот об этом нужно подумать. Кто произвёл - тот раб, кто передал - тот молодец.
Иваново - город барыг!
Почему в Росии так любят издеваться над своими, а защищают чужих?
Почему на нас, простом народе наживаются и государственные чиновники и барыги и люди из других государств. Почему все природные ресурсы России наполовину отправляются за границу, т.к. половина от предприятий по добыче полезных ископаемых принадлежит иностранцам?
Неужели нет у нас денег, чтобы самим на 100% в доход казне добывать золото, алмазы, уголь, нефть, газ?
Что это за воровство на глазах нищих?