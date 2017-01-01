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«Ивэнерго» ввел режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
В связи с неблагоприятным метеопрогнозом (грозой, градом и усилением ветра до 17 м/с) филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» ввел режим повышенной готовности.
Как сообщают энергетики, в случае необходимости могут быть задействованы 114 бригады (696 человека, 185 единиц техники), а также резервные источники электроснабжения для запитывания социально-значимых объектов.
«При поступлении заявок от потребителей о нарушении электроснабжения все они будут отрабатываться в оперативном режиме. Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами. Под контролем находятся социально-значимые объекты», - говорится в сообщении «Ивэнерго».
В случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00.
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Совет: построй угольную котельную. Будешь уголь списывать миллионами рублей - красота!
А лучше такой проект: Пилотный проект на производство золы из каменного угля.
Зола будет использоваться в качестве удобрения на свалке, для лучшего перегнивания.
План:
1. Закупаем каменный уголь на Кузбассе в объеме не менее 300 млрд рублей в год
2. Сжигаем в котлах золопроизводителях
3. Отгружаем золу на свалку
Экономический эффект:
1.Доход от продажи Кузбасского угля пойдёт в бюджет государства
2. Лёгкое маневрирование с объёмами сжигаемого угля
3. Доход от продажи золы идёт в бюджет области
4. За переработку мусора можно поднимать тариф обоснованно (увеличение за счёт покупки золы)
Супер, все с деньгами - опять облапошили лошков налогоплательщиков!!!
А для того, чтобы молчали - сделаем тротуары за пару десятков и бабахнем салют на день города! Ура, чиновники! Мы, простой народ Вас любим!!!