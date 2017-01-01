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Новости

сегодня, 15:53

«Ивэнерго» ввел режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды


В связи с неблагоприятным метеопрогнозом (грозой, градом и усилением ветра до 17 м/с) филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» ввел режим повышенной готовности.

Как сообщают энергетики, в случае необходимости могут быть задействованы 114 бригады (696 человека, 185 единиц техники), а также резервные источники электроснабжения для запитывания социально-значимых объектов.

«При поступлении заявок от потребителей о нарушении электроснабжения все они будут отрабатываться в оперативном режиме. Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами. Под контролем находятся социально-значимые объекты», - говорится в сообщении «Ивэнерго».

В случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00.



ключевые слова: погода электроэнергия "Ивэнерго"
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Пашка Конь								
							
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  • сегодня, 16:11
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										+1
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							Пашка уже заеб всех. Всё какое то пассажирское перемещение по Волге восстанавливает третий год. В кораблики в детстве не наигрался?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Пашка Конь								
							
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  • сегодня, 16:13
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										+1
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							То переплывёт эту волгу, то челнок пустит, то пристань выкупит...Уж не знает, что ещё придумать для отката.
    
Совет: построй угольную котельную. Будешь уголь списывать миллионами рублей - красота!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ГЫБДД								
							
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  • сегодня, 18:09
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							Да, котельная по сжиганию угля. Очень эффективно. 
    
А лучше такой проект: Пилотный проект на производство золы из каменного угля. 
    
Зола будет использоваться в качестве удобрения на свалке, для лучшего перегнивания.
    
План:
    
1. Закупаем каменный уголь на Кузбассе в объеме не менее 300 млрд рублей в год
    
2. Сжигаем в котлах золопроизводителях
    
3. Отгружаем золу на свалку 
    

    
Экономический эффект:
    
1.Доход от продажи Кузбасского угля пойдёт в бюджет государства
    
2. Лёгкое маневрирование с объёмами сжигаемого угля
    
3. Доход от продажи золы идёт в бюджет области
    
4. За переработку мусора можно поднимать тариф обоснованно (увеличение за счёт покупки золы)
    
Супер, все с деньгами - опять облапошили лошков налогоплательщиков!!!
    
А для того, чтобы молчали - сделаем тротуары за пару десятков и бабахнем салют на день города! Ура, чиновники! Мы, простой народ Вас любим!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 18:54
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							Весело тут у вас, разрешите "плюсануть"?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • сегодня, 17:01
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							"Курортный сбор" мимо его пухлых ладошек проплыл -вот и чешется.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • сегодня, 19:26
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							Пост для следующей новости, т. к. выдана без возможности прокомментировать.V								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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