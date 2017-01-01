«Ивэнерго» ввел режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды





В связи с неблагоприятным метеопрогнозом (грозой, градом и усилением ветра до 17 м/с) филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» ввел режим повышенной готовности.

Как сообщают энергетики, в случае необходимости могут быть задействованы 114 бригады (696 человека, 185 единиц техники), а также резервные источники электроснабжения для запитывания социально-значимых объектов.

«При поступлении заявок от потребителей о нарушении электроснабжения все они будут отрабатываться в оперативном режиме. Энергетики находятся на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами. Под контролем находятся социально-значимые объекты», - говорится в сообщении «Ивэнерго».

В случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00.

поделиться ссылкой:

