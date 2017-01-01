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Новости

сегодня, 15:44

Губернатор Павел Коньков предложил восстановить пассажирское сообщение по Волге в центре России


Сегодня, 21 июля, состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО. Принимавший участие в мероприятии губернатор Ивановской области Павел Коньков выступил с предложением о восстановлении водного пассажирского сообщения по реке Волга на территории центра России.

Темой заседания стало развитие внутреннего и въездного туризма в субъектах РФ в ЦФО, основное внимание было уделено мерам по актуализации и разработке современного формата туристического маршрута «Золотое кольцо».

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, туристическая отрасль набирает лидирующие позиции. Туризм - один из важнейших компонентов развития малого бизнеса. В мировой экономике в сфере туризма занят каждый 11 житель. Каждый турист, приезжая в регион, поддерживает не менее трех рабочих мест», - сказал полномочный представитель Президента России в ЦФО Александр Беглов, открывая мероприятие.       

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, подводя промежуточные итоги федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)», отметил ивановский регион в числе наиболее успешных территорий по реализации программы. Так, по итогам 2016 года общий объем турпотока в регион составил порядка 890 тыс. человек, за 6 лет он возрос более чем на четверть миллиона человек. Площадь номерного фонда коллективных средств размещения составила более 72 тыс. кв. метров, увеличившись за 6 лет на треть. Объем платных туристических услуг, оказанных населению, с 2011 года увеличился более чем на 70% и составил по итогам минувшего года 750,5 млн рублей.

В ходе заседания совета было отмечено, что потенциал одного из самых популярных турмаршрутов России «Золотое кольцо» не исчерпан. Однако, чтобы он в полной мере соответствовал ожиданием современного путешественника, ему необходимо придать новый импульс для развития, найти новые «точки притяжения».

«Президент России Владимир Путин отметил, что культурно-познавательный туризм является одним из приоритетных направлений развития отрасли. Ивановская область обладает высоким потенциалом в этой сфере», - подчеркнул по итогам заседания совета губернатор региона Павел Коньков. «Иваново - один из самых «юных» городов «Золотого кольца». Но кроме областного центра мы принимаем туристов и в других наших «жемчужинах». Хотя официально они не входят в «Золотое кольцо», но гости региона проявляют большой интерес к Плесу, Шуе, Кинешме, Палеху. Кроме того, растет интерес к водному туризму», - отметил Павел Коньков. Инициатива Ивановской области по восстановлению водных пассажирских маршрутов по Волге в пределах ЦФО была внесена в протокольное решение по итогам заседания совета.



ключевые слова: река Волга пассажирские перевозки Павел Коньков
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