Ивановская область стала соучредителем Ассоциации «Союз развития туризма в Российской Федерации»





20 июля в Госдуме состоялось учредительное собрание Ассоциации экономического взаимодействия регионов «Союз развития туризма в Российской Федерации». В состав учредителей Ассоциации вошли 10 регионов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ярославская, Ивановская, Смоленская, Тульская, Псковская, Костромская области, Краснодарский край.

От Ивановской области в собрании приняла участие член регионального правительства - директор департамента культуры и туризма Наталья Трофимова.

На учредительном собрании председателем правления Союза был избран Сергей Кривоносов. Председателем Наблюдательного совета стал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

В ходе собрания был подписан учредительный договор Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Союз развития туризма в Российской Федерации».

«В процессе работы мы подготовим такие законопроекты в сфере туризма, которые дадут реальный результат. Работа Союза будет проводиться на площадках Государственной Думы, также планируются выездные мероприятия в регионах-участниках», - отметил Сергей Кривоносов. Председатель правления также призвал регионы вносить свои предложения по дальнейшей работе Союза, напомнив присутствующим, что в Госдуме рассматриваются законопроекты, затрагивающие сферу туризма. «Сегодня мы рассматриваем законопроект о туристских информационных центрах, а в осеннюю сессию предстоит рассмотрение законопроекта о классификации средств размещения, к которому уже подготовлены поправки», – обратил внимание участников собрания депутат.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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