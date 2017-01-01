В Ивановской области снизился уровень первичной инвалидности





За последние три года уровень первичной инвалидности среди взрослых в Ивановской области снизился с 90,3 до 69,8, среди детей - с 22,8 до 21 на 10 тыс. населения. В 2016 году в Ивановской области впервые признаны инвалидами порядка 6 тысяч взрослых, 60% из которых - лица пенсионного возраста, а также более 380 детей.

В структуре причин первичной инвалидности у взрослых первое место занимают злокачественные новообразования, второе - болезни системы кровообращения, третье - болезни глаз. Основные причины инвалидности у детей: врожденные аномалии, болезни нервной системы и психические расстройства.

Такие данные были приведены руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ивановской области Сергеем Уповаловым на сегодняшней рабочей встрече с губернатором Павлом Коньковым.

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