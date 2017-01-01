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Новости

26 минут назад

Активисты ОНФ и съемочная группа «Барса» застряли на внедорожнике во время рейда по «убитым» дорогам

Инцидент произошел в Ивановском районе - ФОТО


Сегодня активисты проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ивановской области отправились в рейд по «убитым» дорогам, отмеченным на интерактивной карте проекта. Вместе с ними – и съемочная группа телекомпании «Барс».

Общественники и журналисты выехали на внедорожнике в Ивановский район, чтобы оценить бессменного лидера «убитых» дорог в регионе – дорогу между деревнями Васильевское и Белоусиха.

Заехав в деревню Белоусиха, проверяющие поговорили с местными жителями, а также с главой Ивановского района о перспективах дальнейшего обслуживания вышеназванной дороги. По словам Сергея Низова, вопрос о включении дороги в ремонтный план на следующий год будет рассмотрен. Ремонт одного километра здесь обойдется примерно в 7 миллионов рублей.

После рейда и встречи, когда пришло время уезжать, оказалось, что представители ОНФ и наши коллеги сделать это не могут. Их внедорожник прочно застрял в деревенской грязи, которой стало еще больше после сегодняшнего ливня. Все попытки вытащить машину своими силами оказались тщетными. В деревне из-за грозы отключилось электричество. Телефоны почти у всех участников рейда сели. Впрочем, районные власти пообещали прислать на выручку трактор. Наша съемочная группа все еще не вернулась, и наладить с ней связь не удается.

Надеемся. Что подробности этого приключения можно будет увидеть сегодня вечером в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

Фото: Ирина Калинина



ключевые слова: дороги внедорожник рейд
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									dmitriy								
							
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  • 3 минуты назад
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    • 
										0
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							Может, . . ., Вам МКАД вдоль забора проложить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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