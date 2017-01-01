Мужчина, утонувший в пожарном водоеме, во время купания был пьян

Некоторые подробности трагедии и ФОТО







Как мы сообщали ранее, вчера днем в селе Ухтохма Лежневского района спасатели аварийно-спасательной службы Ивановской области со дна пожарного водоема подняли тело мужчины 1947 года рождения.

По информации от местных жителей, мужчина пошел купаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В данном пожарном водоеме купание было запрещено, а на береговой линии стояли соответствующие запрещающие знаки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

поделиться ссылкой:

