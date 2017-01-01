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Новости

сегодня, 14:11

Качество энергоснабжения юго-западной части Иванова станет лучше

На трубопроводе на ул. Куконковых заменена теплоизоляция


В областном центре заменена теплоизоляция на почти полукилометровом участке трубопровода по улице Куконковых. Он обеспечивает теплом и горячей водой улицы Панина и Ташкентскую, Московский микрорайон и проспект Строителей, то есть практически всю юго-западную часть города.

«Установленный по всему трубопроводу новый металлический кожух надежно защищает изолирующий материал от осадков в любое время года, а значит, срок его годности заметно увеличится», - заявляют энергетики. Как сообщил директор филиала «Т Плюс» Александр Королев, проведенная работа позволит также почти на четверть снизить теплопотери, так что качество энергоснабжения этой части города станет еще лучше.

В «Т Плюс» отмечают, что ремонтная кампания-2017 на магистральных тепловых сетях г. Иваново проходит с опережением утвержденного плана-графика. Так, на 2 дня раньше запланированного закончены ремонты на трубопроводе в пер. Столярный и в тепловой камере на ул. Люлина. Работы на пр. Ленина завершены с опережением на 10 дней. Также ранее установленного срока энергетики планируют выполнить ремонты на ул. Арсения и ул. Люлина, начавшиеся на этой неделе.



ключевые слова: трубопровод теплоэнергия теплоизоляция
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									Николай Мельников								
							
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  • 27 минут назад
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							У нас электричество по водопроводным трубам течет? Вы чего там понаписали?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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