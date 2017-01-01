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сегодня, 14:01
В Иванове и области ожидается град
По уточненной информации Ивановского гидрометцентра, сегодня в Иванове и местами по области в ближайшие время ожидается град (с диаметром градин 1-2 мм).
В областном центре уже была гроза, местами - ожидается вновь, сейчас идет ливень. Ветер может усилиться до 17 м/с.
Дневная температура воздуха – плюс 19 – плюс 24 градусов.
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Комментарии (5)
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- MACTEPсегодня, 14:03Уже все закончилось, спасибо!;)
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- alex_xсегодня, 14:04Главное вовремя сообщить, он уже местами закончился..
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- Константин Маховсегодня, 14:07А де был ливень? На Ермака ничего не было
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- Игорь Зверевсегодня, 14:19В центре прямо сейчас идёт. Ждите :)
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- GraveDiggerGсегодня, 14:29Фрунзе только-что прошел
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