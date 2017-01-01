В Иванове и области ожидается град





По уточненной информации Ивановского гидрометцентра, сегодня в Иванове и местами по области в ближайшие время ожидается град (с диаметром градин 1-2 мм).

В областном центре уже была гроза, местами - ожидается вновь, сейчас идет ливень. Ветер может усилиться до 17 м/с.

Дневная температура воздуха – плюс 19 – плюс 24 градусов.

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