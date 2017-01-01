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Новости

сегодня, 14:01

В Иванове и области ожидается град


По уточненной информации Ивановского гидрометцентра, сегодня в Иванове и местами по области в ближайшие время ожидается град (с диаметром градин 1-2 мм).

В областном центре уже была гроза, местами - ожидается вновь, сейчас идет ливень. Ветер может усилиться до 17 м/с.

Дневная температура воздуха – плюс 19 – плюс 24 градусов.



ключевые слова: погода прогноз град
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									MACTEP								
							
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  • сегодня, 14:03
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							Уже все закончилось, спасибо!;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									alex_x								
							
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  • сегодня, 14:04
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										0
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							Главное вовремя сообщить, он уже местами закончился..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Константин Махов								
							
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  • сегодня, 14:07
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							А де был ливень? На Ермака ничего не было								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Игорь Зверев								
							
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  • сегодня, 14:19
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							В центре прямо сейчас идёт. Ждите :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • сегодня, 14:29
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							Фрунзе только-что прошел 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища
				
сегодня, 11:17

				

				В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища 
									
								

					
	 Нужна помощь добровольцев - ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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