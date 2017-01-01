За сутки в Ивановской области украли 8 велосипедов

Воры пока не найдены





В минувшие сутки на территории Ивановской области полицейские зарегистрировали 7 фактов краж велосипедов.

Так, в селе Архиповка Савинского района из подъезда дома по улице Советской неизвестный похитил велосипед марки «Стелс». Ущерб составил около 6 тысяч рублей. Потерпевший оставил двухколёсное транспортное средство вечером в подъезде дома без присмотра, через некоторое время обнаружил, что велосипед похищен, и обратился в полицию.

Еще одна кража зарегистрирована на проспекте Строителей в Иванове. Злоумышленник взломал дверь-решетку в колясочную и похитил оттуда два велосипеда. Сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.

4 кражи двухколёсных транспортных средств зарегистрированы полицейскими во Фрунзенском и Ленинском районе областного центра. Велосипеды были похищены неизвестными из подъездов домов по улицам Ташкентской, Союзной, Рязанской и Генерала Хлебникова. Аналогичное преступление произошло в селе Китово Шуйского района. С лестничной площадки злоумышленник украл подростковый велосипед и скрылся.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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