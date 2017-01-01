Более тысячи подростков будут заняты в благоустройстве Иванова

Таков плановый показатель летней трудовой кампании - ФОТО







Вчера, 20 июля, завершилась июльская смена летней трудовой кампании. 266 подростков в возрасте от 14 до 17 лет работали в этом месяце, активно занимаясь благоустройством нашего города: расчищали территории от мусора, разбивали клумбы и проводили небольшие покрасочные работы в парке Харинка, парке им. Степанова, парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года и Ивановском городском детском парке на ул. Комсомольской.

Обязательными условиями для трудоустройства каждого подростка на летнее время были наличие у него паспорта гражданина РФ и постоянной или временной регистрации на территории областного центра.

Через несколько дней стартует третья летняя (и четвертая в этом году, если считать майскую) смена трудовых отрядов, в течение которой, с 1 по 18 августа, ребята вновь будут благоустраивать областной центр.

Как рассказал директор МКУ «Молодежный центр» Константин Казарин, в августе в рамках последней летней смены будет трудоустроено еще 123 подростка. Таким образом, за все лето возможность потрудиться на благо родного города и заработать свои первые деньги в 2017 году в целом смогут 1070 ребят.

Более подробную информацию о трудоустройстве можно узнать по телефону: 93-98-09 или на официальном сайте Молодежного центра: http://ivmolcentre.ru. Запись желающих в трудовые отряды на 2018 год начнется с января будущего года.

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