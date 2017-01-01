Ивановская мэрия искусственно затягивает согласование ремонта трубопровода на ул. Кузнецова

Так считают энергетики и предупреждают, что предстоящей зимой жители Рабочего поселка могут остаться без тепла





В пресс-службе Филиала ПАО «Т Плюс» сообщают, что администрация г. Иваново уже второй год затягивает («по мнению энергетиков – искусственно») согласование проведения ремонта магистрального трубопровода в районе улице Кузнецова. Теплоснабжение этой части города сейчас производится по кольцевой схеме смежного участка. На период проведения здесь работ подачу горячей воды жителям, социальным учреждениям, предприятиям и организациям можно было бы осуществлять как раз по трубопроводу по улице Кузнецова. Однако он, в отсутствие ремонтов, находится в неудовлетворительном состоянии.

«В нынешнем году вопрос по-прежнему остается нерешенным. Городской комитет по транспорту и МУП «ИПТ» (на период ремонта движение троллейбусов тут должно быть прекращено) снова уклоняются от согласования проведения работ», - говорится в сообщении Филиала «Т Плюс».

Точка в этом вопросе пока не поставлена. Но, как отмечают энергетики, подобная позиция предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» и профильного комитета администрации города им не понятна: главная задача, стоящая перед всеми – обеспечение качественного прохождения предстоящего отопительного периода, надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей, детских садов (а их в этом районе – 5), школ (2) и больниц (4 лечебных учреждения). Отсутствие здесь ремонтных работ или их несвоевременное проведение не только не позволяют обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение летом, но могут привести к аварийной ситуации предстоящей зимой, оставив без тепла тысячи потребителей, проживающих в районе Рабочего поселка, говорят энергетики.

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