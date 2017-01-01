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Новости

сегодня, 13:09

Ивановская мэрия искусственно затягивает согласование ремонта трубопровода на ул. Кузнецова

Так считают энергетики и предупреждают, что предстоящей зимой жители Рабочего поселка могут остаться без тепла


В пресс-службе Филиала ПАО «Т Плюс» сообщают, что администрация г. Иваново уже второй год затягивает («по мнению энергетиков – искусственно») согласование проведения ремонта магистрального трубопровода в районе улице Кузнецова. Теплоснабжение этой части города сейчас производится по кольцевой схеме смежного участка. На период проведения здесь работ подачу горячей воды жителям, социальным учреждениям, предприятиям и организациям можно было бы осуществлять как раз по трубопроводу по улице Кузнецова. Однако он, в отсутствие ремонтов, находится в неудовлетворительном состоянии.

«В нынешнем году вопрос по-прежнему остается нерешенным. Городской комитет по транспорту и МУП «ИПТ» (на период ремонта движение троллейбусов тут должно быть прекращено) снова уклоняются от согласования проведения работ», - говорится в сообщении Филиала «Т Плюс».

Точка в этом вопросе пока не поставлена. Но, как отмечают энергетики, подобная позиция предприятия «Ивановский пассажирский транспорт» и профильного комитета администрации города им не понятна: главная задача, стоящая перед всеми – обеспечение качественного прохождения предстоящего отопительного периода, надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей, детских садов (а их в этом районе – 5), школ (2) и больниц (4 лечебных учреждения). Отсутствие здесь ремонтных работ или их несвоевременное проведение не только не позволяют обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение летом, но могут привести к аварийной ситуации предстоящей зимой, оставив без тепла тысячи потребителей, проживающих в районе Рабочего поселка, говорят энергетики.



ключевые слова: трубопровод ремонт энергетики мэрия
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • 46 минут назад
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										0
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							Пустите троллейбусы по .ул .Красных Зорь и проблем не будет. Столбы там стоят от трамвая ,дорога вроде сделана. (9 маршрут хотя бы -Парижка-Энерго-Красных Зорь далее  по маршруту) 5-ку закройте на месяц. И делайте ремонт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • 7 минут назад
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										0
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							Мы ещё в прошлом году предлагали на время ремонта пустить 5 троллейбус от пр. Ленина (Киноцентральный) до ЖД. Вокзала по времени получается также. И даже был опрос на эту тему в группе барса где за это проголосовали люди. Но в ответ пришло письмо из администрации в котором указано два пункта: 1) Ни о каком ремонте в администрации не знают. 2) Если пустить 5 ку к ЖД  то получится дублирование троллейбусных маршрутов троллейбусными (то есть по мнению исполнителя писавшего ответ дублирование не есть хорошо ). При этом НИИАТ который за 8 миллионов бюджетных денег предложил как раз таки продублировать троллейбусы  1 маршрут и 4 тый  только уже на постоянной основе. Вот такие двойные стандарты.
    
С уважением: Батурин Владимир. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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