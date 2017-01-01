Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:59

Глава Тейкова ушел в отставку

Уже известно, кто будет исполнять его обязанности


Сегодня депутаты Тейковской городской думы поддержали отставку главы города Алексея Ястребова. В этой должности он проработал менее года. Алексей Ястребов - уроженец Тейкова. В муниципальные органы власти пришел в 2004 году в качестве заместителя главы администрации Тейковского района по вопросам ЖКХ. В 2011-м работал первым заместителем начальника областного департамента ЖКХ.

В Тейково вернулся в прошлом году в качестве заместителя главы города, а позднее, 3 августа, решением местной думы возглавил муниципальное образование.

21 июля 2017 года первым на заседании думы был рассмотрен вопрос об удовлетворении заявления Алексея Ястребова о сложении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. По нашим сведениям, один депутат предложил главе отработать до ухода положенные две недели, один воздержался. Остальные проголосовали - за.

Одновременно заявление об уходе подала заместитель Ястребова Анна Карабанова, которая курировала экономический блок. Исполнять обязанности главы Тейкова пока будет Андрей Николаев, который курирует в администрации вопросы и ЖКХ, и отработал заместителем Ястребова неделю.



ключевые слова: чиновник глава города отставка
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1642
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ДИМА 001								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							очередной комерс ушел в отставку !!!! футболист недоделанный!!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									JNDE								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какие молодцы сами догадались ,что пора валить пока не пришли с браслетами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1649						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2982						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища
				
сегодня, 11:17

				

				В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища 
									
								

					
	 Нужна помощь добровольцев - ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1982						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1929						
    •