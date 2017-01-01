Глава Тейкова ушел в отставку

Уже известно, кто будет исполнять его обязанности





Сегодня депутаты Тейковской городской думы поддержали отставку главы города Алексея Ястребова. В этой должности он проработал менее года. Алексей Ястребов - уроженец Тейкова. В муниципальные органы власти пришел в 2004 году в качестве заместителя главы администрации Тейковского района по вопросам ЖКХ. В 2011-м работал первым заместителем начальника областного департамента ЖКХ.

В Тейково вернулся в прошлом году в качестве заместителя главы города, а позднее, 3 августа, решением местной думы возглавил муниципальное образование.

21 июля 2017 года первым на заседании думы был рассмотрен вопрос об удовлетворении заявления Алексея Ястребова о сложении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. По нашим сведениям, один депутат предложил главе отработать до ухода положенные две недели, один воздержался. Остальные проголосовали - за.

Одновременно заявление об уходе подала заместитель Ястребова Анна Карабанова, которая курировала экономический блок. Исполнять обязанности главы Тейкова пока будет Андрей Николаев, который курирует в администрации вопросы и ЖКХ, и отработал заместителем Ястребова неделю.

поделиться ссылкой:

