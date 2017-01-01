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Глава Тейкова ушел в отставку
Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
Сегодня депутаты Тейковской городской думы поддержали отставку главы города Алексея Ястребова. В этой должности он проработал менее года. Алексей Ястребов - уроженец Тейкова. В муниципальные органы власти пришел в 2004 году в качестве заместителя главы администрации Тейковского района по вопросам ЖКХ. В 2011-м работал первым заместителем начальника областного департамента ЖКХ.
В Тейково вернулся в прошлом году в качестве заместителя главы города, а позднее, 3 августа, решением местной думы возглавил муниципальное образование.
21 июля 2017 года первым на заседании думы был рассмотрен вопрос об удовлетворении заявления Алексея Ястребова о сложении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. По нашим сведениям, один депутат предложил главе отработать до ухода положенные две недели, один воздержался. Остальные проголосовали - за.
Одновременно заявление об уходе подала заместитель Ястребова Анна Карабанова, которая курировала экономический блок. Исполнять обязанности главы Тейкова пока будет Андрей Николаев, который курирует в администрации вопросы и ЖКХ, и отработал заместителем Ястребова неделю.
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Комментарии (2)
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- ДИМА 001сегодня, 13:38очередной комерс ушел в отставку !!!! футболист недоделанный!!!!
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- JNDE25 минут назадКакие молодцы сами догадались ,что пора валить пока не пришли с браслетами.
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