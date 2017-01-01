Ивановец убил свою бабушку и похитил вещи погибшей

Суд приговорил убийцу к 15 годам колонии особого режима





В Ивановской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном в феврале 2017 года. В деревне Осиново Верхнеландеховского района ивановец убил свою бабушку и похитил имущество из дома погибшей.

Подсудимый свою вину в убийстве признал, умысел на кражу отрицал.

Вместе с тем, государственным обвинением суду представлены убедительные доказательства виновности подсудимого в совершении обоих преступлений.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил убийцу к 15 годам колонии особого режима.

поделиться ссылкой:

