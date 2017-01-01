В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело

Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам





В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера Управления благоустройства городской администрации. Начальник бухгалтерского отдела подозревается в халатности.

По данным следствия, главбух перечислила денежные средства в размере более 5,9 млн рублей за выполнение текущего ремонта дорог по муниципальному контракту по ненадлежащим реквизитам. В результате работы по муниципальному контракту были оплачены Управлением дважды, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов организации.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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