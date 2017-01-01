Новости
В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера Управления благоустройства городской администрации. Начальник бухгалтерского отдела подозревается в халатности.
По данным следствия, главбух перечислила денежные средства в размере более 5,9 млн рублей за выполнение текущего ремонта дорог по муниципальному контракту по ненадлежащим реквизитам. В результате работы по муниципальному контракту были оплачены Управлением дважды, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов организации.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 2953
- 9
Комментарии (9)
Новость дня
-
(0)
- 1642
-
(0)
- 2979
-
(0)
- 1980
-
(0)
- 1928
жаль конечно, с каждым может быть.
и нет тут никаого сговора, через банк деньги не воруют
Мне тоже почему-то так кажется.
На заре капитализма номера счетов не проверялись и поэтому можно было ошииться и загнать не туда. Но обычно это делалось в банках.
Сейчас же в циферке счета ошибиться - не пройдет, другой счет - аналогично.
Т.е. платежка была заполнена правильно.
Значит кто-то бухгалтеру подсунул не те реквизиты.
Не верю что бы так рахманно главбух без чей то помощи мог перечислить 6 миллионов рублей по неправильным реквизитам.Передтем ,чтобы перечислять такие суммы сто раз проверишь кажый реквизит.Все банковские трансферы оставляют след.ЭТО БЫЛА ОСОЗНАННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОВЕДЁННАЯ ГЛАВБУХОМ ПО ДРУГОМУ НЕСКАЖЕШЬ.