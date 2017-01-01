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Новости

сегодня, 12:17

В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело

Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам


В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера Управления благоустройства городской администрации. Начальник бухгалтерского отдела подозревается в халатности.

По данным следствия, главбух перечислила денежные средства в размере более 5,9 млн рублей за выполнение текущего ремонта дорог по муниципальному контракту по ненадлежащим реквизитам. В результате работы по муниципальному контракту были оплачены Управлением дважды, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов организации.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: мэрия главбух муниципальный контракт халатность уголовное дело
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Nemesis								
							
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  • сегодня, 12:33
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    • 
										+1
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							Дважды по неправильным реквизитам?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									OfbakcZ								
							
    • 
							
  • 48 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							нет, второй раз по правильным чтоб контракт выполнить. а по непоавильной оплате вероятно оформили возврат. только вернуть не успели... 
    
жаль конечно, с каждым может быть.
    
и нет тут никаого сговора, через банк деньги не воруют								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
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  • сегодня, 12:35
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										+1
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							а никому не кажется, что он сделал это умышленно и в сговоре с руководством)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:39
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    • 
										+1
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							макссс
    
Мне тоже почему-то так кажется.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Андрей Калинин								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:40
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    • 
										+1
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							Ну,ни хера не боятся!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фу, странно.
    
На заре капитализма номера счетов не проверялись и поэтому можно было ошииться и загнать не туда. Но обычно это делалось в банках.
    

    
Сейчас же в циферке счета ошибиться - не пройдет, другой счет - аналогично.
    
Т.е. платежка была заполнена правильно.
    
Значит кто-то бухгалтеру подсунул не те реквизиты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета Громова								
							
    • 
							
  • 50 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Тут явно что-то не так написали. Если реквизиты были ошибочные, то платёжки бы не прошли через систему клиент-банк. Выходит ей заведомо выставили к оплате другие счета с другими реквизитами, чтобы вывести деньги в чью-то пользу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									OfbakcZ								
							
    • 
							
  • 46 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							все верно, только кроме последней фразы - " чтобы вывести деньги в чью-то пользу", она лишняя								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									JNDE								
							
    • 
							
  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А от куда у главбуха  неправильные реквизиты?
    
Не верю что бы так рахманно главбух без чей то помощи мог перечислить 6 миллионов рублей по неправильным реквизитам.Передтем ,чтобы перечислять такие суммы сто раз проверишь кажый реквизит.Все банковские трансферы оставляют след.ЭТО БЫЛА ОСОЗНАННАЯ ОПЕРАЦИЯ  ПРОВЕДЁННАЯ ГЛАВБУХОМ ПО ДРУГОМУ НЕСКАЖЕШЬ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища
				
сегодня, 11:17

				

				В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища 
									
								

					
	 Нужна помощь добровольцев - ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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