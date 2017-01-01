Задержанным в Иванове наркоторговцам грозит пожизненное лишение свободы

ФОТО задержания







Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области получили информацию о том, что двое жителей областного центра - мужчина и женщина - занимаются распространением наркотиков. Для чего была создана целая сеть тайников.

Деятельность подозреваемых была взята оперативниками под контроль. В итоге фигурантов задержали сразу после того, как они забрали из тайника оптовую партию наркотика.

По месту жительства задержанных полицейские также изъяли синтетический наркотик, уже расфасованный по дозам для продажи наркопотребителям.

Как выяснилось, задержанный мужчина является наркоманом со стажем. Различные виды наркотиков он употребляет на протяжении 20 лет.

В настоящее время в отношении задержанных за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.



Фото: пресс-служба УМВД по Ивановской области



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