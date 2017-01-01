Международный странствующий дуэт станет спецгостем Макариев-Решемской ярмарки-фестиваля

ФОТО





5 августа в селе Решме Кинешемского района пройдет III Макариев-Решемская ярмарка-фестиваль. Это центральное событийное мероприятие в Решме продолжает традицию широких, знаменитых по всей России Макарьевских ярмарок, проводившихся до революции 1917 года.

В Решму, как в стародавние времена, со всей округи съедутся ремесленники и торговцы - «людей посмотреть и себя показать». Жители поселений Кинешемского района покажут свои гастрономические умения и народные промыслы. Для гостей ярмарки пройдут мастер-классы кулинарного и прикладного творчества, будут открыты выставочно-ярмарочные площадки. Все желающие смогут насладиться блюдами традиционной русской кухни: монастырскими блинами, домашними пирогами, самолепными пельменями, свежим решемским хлебом. Ожидаются выступления цирковых акробатов, поющих цыган, ложкарей, веселых потешников, скоморохов да насмешников. Специальным гостем фестиваля станет международный странствующий дуэт «СолнцелунА».

На протяжении всего праздника на монастырской площади будет организована работа летних кафе, надувных батутов и аттракционов для детей.

С подробной программой ярмарки-фестиваля можно ознакомиться здесь.

поделиться ссылкой:

