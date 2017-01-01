Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:47

Международный странствующий дуэт станет спецгостем Макариев-Решемской ярмарки-фестиваля

ФОТО


5 августа в селе Решме Кинешемского района пройдет III Макариев-Решемская ярмарка-фестиваль. Это центральное событийное мероприятие в Решме продолжает традицию широких, знаменитых по всей России Макарьевских ярмарок, проводившихся до революции 1917 года.

В Решму, как в стародавние времена, со всей округи съедутся ремесленники и торговцы - «людей посмотреть и себя показать». Жители поселений Кинешемского района покажут свои гастрономические умения и народные промыслы. Для гостей ярмарки пройдут мастер-классы кулинарного и прикладного творчества, будут открыты выставочно-ярмарочные площадки. Все желающие смогут насладиться блюдами традиционной русской кухни: монастырскими блинами, домашними пирогами, самолепными пельменями, свежим решемским хлебом. Ожидаются выступления цирковых акробатов, поющих цыган, ложкарей, веселых потешников, скоморохов да насмешников. Специальным гостем фестиваля станет международный странствующий дуэт «СолнцелунА».

На протяжении всего праздника на монастырской площади будет организована работа летних кафе, надувных батутов и аттракционов для детей.

С подробной программой ярмарки-фестиваля можно ознакомиться здесь.



ключевые слова: ярмарка фестиваль
  • оцените новость:
  • (0)
  • 324
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1647						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2982						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища
				
сегодня, 11:17

				

				В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища 
									
								

					
	 Нужна помощь добровольцев - ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1982						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1929						
    •