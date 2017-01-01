На Вокзальной площади в Иванове демонтируют трамвайные пути и сносят деревья

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 21 июля





По сообщению ивановской мэрии, сегодня, 21 июля, в областном центре будут продолжены ремонтные работы на улице 8 Марта (ремонт ливневой канализации, подготовка к устройству дополнительной полосы).

Подготовительные работы, устройство корыта под дорожную одежду, демонтаж бортовых камней, вырубка кустарника и вывоз грунта продолжатся на улице Станкостроителей.

На Вокзальной площади идут подготовительные работы к капитальному ремонту, а также демонтаж асфальтобетонного покрытия, трамвайных путей и снос деревьев.

Ремонт тротуаров 21 июля продолжится на улице Ермака (устройство велосипедной дорожки), улицах Ташкентской, Радищева и Дзержинского.

Планировка покрытия автогрейдером будет идти в Бакинском проезде (от 16-й Линии до улицы Ивановской).

Ямочный ремонт проезжей части пройдет на улицах Окуловой, Шувандиной, Академической, Войкова и Шестернина.

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