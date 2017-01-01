В Ивановском районе бомж похитил из иномарки видеорегистратор

Полиция задержала злоумышленника





В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный, разбив стекло пассажирской двери, похитил из иномарки, припаркованной у дома в деревне Новая Дерябиха (Ивановский район), видеорегистратор. Ущерб составил порядка 18 тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления оперативники быстро установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, им оказался безработный, ранее судимый за аналогичное преступление и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 24-летний мужчина без определенного места жительства.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похитителю видеорегистратора грозит до 2 лет лишения свободы.

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