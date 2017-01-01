В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища

Нужна помощь добровольцев - ФОТО, ПРИМЕТЫ





В Южском районе продолжаются поиски Зинина Сергея Сергеевича 1959 года рождения, проживающего в Юже. 13 июля в 6 утра он ушел в лес за грибами, в сторону городского кладбища и пропал без вести.

ПРИМЕТЫ: рост приблизительно 170 см, плотного телосложения, на подбородке родинка.

БЫЛ ОДЕТ: в брезентовую куртку, цвета грязно-коричневого, высокие резиновые сапоги, брюки защитного цвета.

Здоровье, слух – хорошие. Курит - с собой были спички.

Всех, кто обладает о пропавшем какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

В поисках нужна помощь добровольцев!

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