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Новости

сегодня, 10:56

Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден

И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО


Вчера мы публиковали информацию и видео о том, как в Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем. По словам шокированных этим фактом пассажиров, мальчик и девочка во время движения автобуса нажимали на кнопки открывания и закрывания дверей, «помогали» папе рулить. Из-за чего молодая беременная женщина чуть не вылетела на ходу из салона.

После нашей публикации Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области инициировал служебную проверку. Ситуация взята под личный контроль заместителя начальника Департамента. После проведения служебной проверки по данному факту в рамках действующего законодательства к перевозчику будут применены соответствующие меры.

Сегодня в региональном УГИБДД нам сообщили, что тот самый водитель автобуса (маршрут 100К) найден. Им оказался 37 летний мужчина, житель Кохмы. В результате правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ. Штраф составил 3000 рублей.



ключевые слова: автобус водитель дети ГИБДД штраф
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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  • 
								
									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 11:20
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    • 
										+1
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							Почему областной департамент пропускает мимо ушей информацию по маршруту 100 К   конечная у которого должна быть на площади победы... А автобус едет на рабочий посёлок...   Будем обращаться в прокуратуру!  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ernimeri								
							
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  • сегодня, 11:26
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    • 
										+1
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							Почему не 12.7 ч.3 ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									СМИИМС								
							
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  • сегодня, 12:23
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    • 
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							  Водитель автобуса не нарушал правила перевозки ДЕТЕЙ в городском общественном транспорте. Он должен быть оштрафован на 500 рублей, т.к. нарушил правила перевозки людей по ст.12.23 ч.1,(МТС "автобус" не имеет специальных удерживающих устройств для детей). Назначение штрафа по указанной части 3 статьи 12.23 неправомерно и требует проверки прокуратурой.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роскошь								
							
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  • сегодня, 12:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Дети сидят там, где обычно у кондуктора и водителя лежат вещи. Одно резкое торможение - и дети вылетят через лобовое стекло на трассу. Я не говорю о нас, пассажирах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роскошь								
							
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  • сегодня, 12:36
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    • 
										+1
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							Может в кишлаках и аулах так принято возить детей... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СМИИМС								
							
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  • сегодня, 12:46
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    • 
										-1
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							свой член минусони ножичком? Дубинам таким, как ты объясняешь, как жить дальше, а он всё по национальности людей судит. 
    
Читай ниже, для таких как ты тупых написано, чтобы правильно платили за проезд и на место ставили оборзевших водителей. Понял?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Роскошь								
							
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  • сегодня, 13:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							К психиатру! Срочно! Какой член? Перегрелся? Свои фантазии на себе испытывай!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nemesis								
							
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  • сегодня, 12:36
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это места для перевозки пассажиров?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									СМИИМС								
							
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  • сегодня, 12:47
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										0
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							Нет, поэтому часть применяется первая, а не третья. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									СМИИМС								
							
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  • сегодня, 12:29
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										-1
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							Прошу в СМИ осветить Федеральный Закон 229, а именно статью:
    

    
Статья 21. Перевозки детей, следующих вместе с пассажиром
    
 
    
1. При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право:
    
1) перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи;
    
2) перевозить с собой бесплатно в междугородном сообщении одного ребенка в возрасте не старше пяти лет без предоставления отдельного места для сидения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
    
2. В случаях, если в установленном порядке запрещена перевозка в транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения, пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более чем пятьдесят процентов провозной платы.
    
3. Пассажир обязан иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребенка, перевозимого с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, и который в обязательном порядке предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда.
    

    
Согласно данной статье на МТС можно провозить детей до 7 лет БЕСПЛАТНО, а с занятием отдельного места - с оплатой 50% от стоимости проезда.
    
Это касается и "маршруток", и "газелей", и "пазиков", и "богданов". Это касается всех национальностей перевозчиков и пассажиров. Это касается блатных, смотрящих и других "понятливых". Это федеральный закон и внутренние правила перевозчика не могут быть ухудшающими условия перевозки для пассажиров. У нас в Иванове считается, что бесплатно ездят дети до 6 лет. Это не правильно.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 14:26
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    • 
										0
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							ну дебил, чё								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища
				
сегодня, 11:17

				

				В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища 
									
								

					
	 Нужна помощь добровольцев - ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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