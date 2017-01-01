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Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
Вчера мы публиковали информацию и видео о том, как в Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем. По словам шокированных этим фактом пассажиров, мальчик и девочка во время движения автобуса нажимали на кнопки открывания и закрывания дверей, «помогали» папе рулить. Из-за чего молодая беременная женщина чуть не вылетела на ходу из салона.
После нашей публикации Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области инициировал служебную проверку. Ситуация взята под личный контроль заместителя начальника Департамента. После проведения служебной проверки по данному факту в рамках действующего законодательства к перевозчику будут применены соответствующие меры.
Сегодня в региональном УГИБДД нам сообщили, что тот самый водитель автобуса (маршрут 100К) найден. Им оказался 37 летний мужчина, житель Кохмы. В результате правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ. Штраф составил 3000 рублей.
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Читай ниже, для таких как ты тупых написано, чтобы правильно платили за проезд и на место ставили оборзевших водителей. Понял?
Статья 21. Перевозки детей, следующих вместе с пассажиром
1. При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право:
1) перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасте не старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи;
2) перевозить с собой бесплатно в междугородном сообщении одного ребенка в возрасте не старше пяти лет без предоставления отдельного места для сидения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. В случаях, если в установленном порядке запрещена перевозка в транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения, пассажир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более чем пятьдесят процентов провозной платы.
3. Пассажир обязан иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребенка, перевозимого с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи, и который в обязательном порядке предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда.
Согласно данной статье на МТС можно провозить детей до 7 лет БЕСПЛАТНО, а с занятием отдельного места - с оплатой 50% от стоимости проезда.
Это касается и "маршруток", и "газелей", и "пазиков", и "богданов". Это касается всех национальностей перевозчиков и пассажиров. Это касается блатных, смотрящих и других "понятливых". Это федеральный закон и внутренние правила перевозчика не могут быть ухудшающими условия перевозки для пассажиров. У нас в Иванове считается, что бесплатно ездят дети до 6 лет. Это не правильно.