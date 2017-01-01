Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден

И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО





Вчера мы публиковали информацию и видео о том, как в Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем. По словам шокированных этим фактом пассажиров, мальчик и девочка во время движения автобуса нажимали на кнопки открывания и закрывания дверей, «помогали» папе рулить. Из-за чего молодая беременная женщина чуть не вылетела на ходу из салона.

После нашей публикации Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области инициировал служебную проверку. Ситуация взята под личный контроль заместителя начальника Департамента. После проведения служебной проверки по данному факту в рамках действующего законодательства к перевозчику будут применены соответствующие меры.

Сегодня в региональном УГИБДД нам сообщили, что тот самый водитель автобуса (маршрут 100К) найден. Им оказался 37 летний мужчина, житель Кохмы. В результате правонарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ. Штраф составил 3000 рублей.

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