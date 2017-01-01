В Иванове прямо на детской площадке образовалась огромная свалка с крысами

Гору мусора во дворе дома никто не убирает, местные жители в отчаянии – ФОТО, ВИДЕО





Жильцы дома №14 по улице Зверева областного центра обратились к нам с криком о помощи. У них во дворе, перед самыми подъездами образовалась огромная свалка. Хламом завалена в том числе и детская площадка.

«Сейчас горы мусора, полчища крыс, смрад и прочая нечисть. Плюс ко всему во время дождя из-под забора, где находится подстанция № 2, течет река», - говорят местные жители.

Свалка образовалась из-за сгоревших остатков подсобных помещений, которые давно надо было снести, так как они представляли опасность. Но до сноса так и не дошло – сараи просто сгорели, превратившись в кучу мусора. «Плюс ко всему после ремонта крыши рабочие не все убрали за собой. Остатки от ремонта также осталось на этой свалке», - добавляют обратившиеся к нам ивановцы.

По их словам, они куда только не обращались по поводу этой свалки. В итоге – «пришли какие-то люди, пофотографировали и на этом все закончилось…».

«Убедительная просьба посодействовать в очистке нашего двора от этой злосчастной кучи мусора. Детям негде играть. На месте их детской площадки только гора мусора из досок с гвоздями и прочего хлама. Еще и крысы завелись. Полная антисанитария», - так, криком о помощи заканчивают свое обращение жильцы 14-го дома на улице Зверева.

Видео: Николай Петров

поделиться ссылкой:

