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В Иванове прямо на детской площадке образовалась огромная свалка с крысами
Гору мусора во дворе дома никто не убирает, местные жители в отчаянии – ФОТО, ВИДЕО
Жильцы дома №14 по улице Зверева областного центра обратились к нам с криком о помощи. У них во дворе, перед самыми подъездами образовалась огромная свалка. Хламом завалена в том числе и детская площадка.
«Сейчас горы мусора, полчища крыс, смрад и прочая нечисть. Плюс ко всему во время дождя из-под забора, где находится подстанция № 2, течет река», - говорят местные жители.
Свалка образовалась из-за сгоревших остатков подсобных помещений, которые давно надо было снести, так как они представляли опасность. Но до сноса так и не дошло – сараи просто сгорели, превратившись в кучу мусора. «Плюс ко всему после ремонта крыши рабочие не все убрали за собой. Остатки от ремонта также осталось на этой свалке», - добавляют обратившиеся к нам ивановцы.
По их словам, они куда только не обращались по поводу этой свалки. В итоге – «пришли какие-то люди, пофотографировали и на этом все закончилось…».
«Убедительная просьба посодействовать в очистке нашего двора от этой злосчастной кучи мусора. Детям негде играть. На месте их детской площадки только гора мусора из досок с гвоздями и прочего хлама. Еще и крысы завелись. Полная антисанитария», - так, криком о помощи заканчивают свое обращение жильцы 14-го дома на улице Зверева.
Видео: Николай Петров
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Должен.
Более того он обязан убрать всё это добро, а счёт за уборку выставить мери.
В соотвтетсвии с п.п. "в", п. 15 Правил содержания общего имущества в МКД, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491, цитирую: - "В состав услуг и работ не входят:
в) уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственниками соответствующих земельных участков".
Таким образом, если земля городская, то и содержать этот земельный участок должен город, а не жители.
Что касаемо выводов типа грязнули и т.д., то комментаторам из стана чиновников нелишне подумать над вопросом, а куда жители денут всё это добро.
Сжигать нельзя, закон не позволяет.
Управляшка вывозить не будет, т.к. участок не является общедомовым имуществом, а расходовать деньги не по назначению УКашка права не имеет.
Может быть это добро рассовать по пакетикам, а потом вывалить перед избушкой с адресом пл. Революции, д. 6?