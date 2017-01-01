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Новости

сегодня, 10:31

В Иванове прямо на детской площадке образовалась огромная свалка с крысами

Гору мусора во дворе дома никто не убирает, местные жители в отчаянии – ФОТО, ВИДЕО


Жильцы дома №14 по улице Зверева областного центра обратились к нам с криком о помощи. У них во дворе, перед самыми подъездами образовалась огромная свалка. Хламом завалена в том числе и детская площадка.

«Сейчас горы мусора, полчища крыс, смрад и прочая нечисть. Плюс ко всему во время дождя из-под забора, где находится подстанция № 2, течет река», - говорят местные жители.

Свалка образовалась из-за сгоревших остатков подсобных помещений, которые давно надо было снести, так как они представляли опасность. Но до сноса так и не дошло – сараи просто сгорели, превратившись в кучу мусора. «Плюс ко всему после ремонта крыши рабочие не все убрали за собой. Остатки от ремонта также осталось на этой свалке», - добавляют обратившиеся к нам ивановцы.

По их словам, они куда только не обращались по поводу этой свалки. В итоге – «пришли какие-то люди, пофотографировали и на этом все закончилось…».

«Убедительная просьба посодействовать в очистке нашего двора от этой злосчастной кучи мусора. Детям негде играть. На месте их детской площадки только гора мусора из досок с гвоздями и прочего хлама. Еще и крысы завелись. Полная антисанитария», - так, криком о помощи заканчивают свое обращение жильцы 14-го дома на улице Зверева.

Видео: Николай Петров



ключевые слова: двор детская площадка свалка
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									astr								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							а сами жители без рук видать или религия не позволяет свой двор в порядок привести?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Балабол								
							
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  • сегодня, 11:06
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    • 
										+1
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							а зачем отрывать пятую точку да руки прикладывать? им же все вокруг должны и обязаны... лично мэр должен приехать, засучить рукава и убрать свалку под их окнами чтобы их дети могли играть на площадке								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									МаксМ								
							
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  • 21 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А сами жители с июля будут вывоз мусора оплачивать по новым более высоким тарифам. И при этом - еще и самим убирать?! Вы издеваетесь что ли?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									лор00про								
							
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  • сегодня, 11:31
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    • 
										+1
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							ГРЯЗНУЛИ НЕ УЖЕЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ЖИТЬ ГДЕ ГРЯЗЬ И ВОНЬ ЛЕНТЯИ ВАМ ТОЛЬКО НА СВАЛКЕ И ЖИТЬ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 11:52
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    • 
										+1
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							А разве этим не должен заниматься мусорный регоператор?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 13:00
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										+1
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							Alexander Umnikov
    
Должен.
    
Более того он обязан убрать всё это добро, а счёт за уборку выставить мери.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 13:01
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    • 
										+1
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							мэрии								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 12:35
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    • 
										+1
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							Давайте для начала исследуем правовую сторону вопроса.
    
В соотвтетсвии с п.п. "в", п. 15 Правил содержания общего имущества в МКД, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491, цитирую: - "В состав услуг и работ не входят:
    
в) уборка и очистка земельных участков, не входящих в состав общего имущества, а также озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками, деревьями и кустарниками), находящимися на земельных участках, не входящих в состав общего имущества. Указанные действия осуществляются собственниками соответствующих земельных участков".
    
Таким образом, если земля городская, то и содержать этот земельный участок должен город, а не жители.
    
Что касаемо выводов типа грязнули и т.д., то комментаторам из стана чиновников нелишне подумать над вопросом, а куда жители денут всё это добро. 
    
Сжигать нельзя, закон не позволяет.
    
Управляшка вывозить не будет, т.к. участок не является общедомовым имуществом, а расходовать деньги не по назначению УКашка права не имеет.
    
Может быть это добро рассовать по пакетикам, а потом вывалить перед избушкой с адресом пл. Революции, д. 6?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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