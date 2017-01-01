Шесть человек получили травмы в ДТП в Ивановской области

Среди пострадавших – 6-летняя девочка – ФОТО





Серьезная автоавария произошла 20 июля около 13.20 на улице Подгорной в Кинешме. 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фьюжн» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигавшимся во встречном направлении «Фиатом Мария».

Как сообщает УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали 6 человек (все были доставлены в Кинешемскую ЦРБ):

- пассажир «Фиата», мужчина 1975 г.р. - с травмой грудной клетки;

- пассажир «Форда», мужчина 1956 г.р. - с переломом шейного отдела позвоночника;

- пассажирка «Форда», 6-летняя девочка - с переломом носа;

- водитель «Форда» - с ушибом грудной клетки;

- водитель «Фиата», мужчина 1983 г.р. - с ушибленной раной колена;

- пассажирка «Форда», женщина 1960 г.р. - с переломом ребра.

Автомобилистка была трезва, у водителя «Форда» взята кровь на исследование.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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