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Новости

сегодня, 10:11

Шесть человек получили травмы в ДТП в Ивановской области

Среди пострадавших – 6-летняя девочка – ФОТО


Серьезная автоавария произошла 20 июля около 13.20 на улице Подгорной в Кинешме. 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фьюжн» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигавшимся во встречном направлении «Фиатом Мария».

Как сообщает УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали 6 человек (все были доставлены в Кинешемскую ЦРБ):

- пассажир «Фиата», мужчина 1975 г.р. - с травмой грудной клетки;

- пассажир «Форда», мужчина 1956 г.р. - с переломом шейного отдела позвоночника;

- пассажирка «Форда», 6-летняя девочка - с переломом носа;

- водитель «Форда» - с ушибом грудной клетки;

- водитель «Фиата», мужчина 1983 г.р. - с ушибленной раной колена;

- пассажирка «Форда», женщина 1960 г.р. - с переломом ребра.

Автомобилистка была трезва, у водителя «Форда» взята кровь на исследование.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									ernimeri								
							
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  • сегодня, 10:20
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							Не понятно.За рулем "Форда" кто сидел?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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							7-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фьюжн»
    
а что не понято то? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									granitiv								
							
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  • сегодня, 10:52
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							А не понятно это: "Автомобилистка была трезва, у водителя «Форда» взята кровь на исследование."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ernimeri								
							
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  • сегодня, 10:54
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							Если она трезва,то зачем взяли кровь на исследование?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • сегодня, 11:06
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							насколько понимаю в дтп с пострадавшими всегда берут кровь на исследование (нарко и алко)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Иван Ивановский								
							
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  • сегодня, 11:39
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										+1
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							Не ужели тяжело запомнить - НЕ УВЕРЕН - НЕ ОБГОНЯЙ!!! Идиотина тупая, надеюсь после этого у нее отшибет желание дальше ездить и калечить людей!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nemesis								
							
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  • сегодня, 12:30
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										+1
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							Автомобилистка) была водителем Форда и трезва, в Фиате водитель-мужчина, как следует из описания полученных травм. Вопрос - У кого взята кровь)) ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Коробов								
							
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  • сегодня, 14:03
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    • 
										0
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							Кровь была взята у корреспондента, написавшего эту статью)))) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Глава Тейкова ушел в отставку
				
сегодня, 12:59

				

				Глава Тейкова ушел в отставку 
								

					
	 Уже известно, кто будет исполнять его обязанности
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 12:17

				

				В отношении главбуха из ивановской мэрии возбуждено уголовное дело 
								

					
	 Начальник бухгалтерского отдела перечислила почти 6 млн рублей по муниципальному контракту по неправильным реквизитам
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища
				
сегодня, 11:17

				

				В Ивановской области уже 9 дней не могут найти мужчину, который ушел в сторону кладбища 
									
								

					
	 Нужна помощь добровольцев - ФОТО, ПРИМЕТЫ
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден
				
сегодня, 10:56

				

				Водитель автобуса, которому дети «помогали» рулить, найден 
								

					
	 И привлечен к административной ответственности - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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