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Шесть человек получили травмы в ДТП в Ивановской области
Среди пострадавших – 6-летняя девочка – ФОТО
Серьезная автоавария произошла 20 июля около 13.20 на улице Подгорной в Кинешме. 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фьюжн» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигавшимся во встречном направлении «Фиатом Мария».
Как сообщает УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадали 6 человек (все были доставлены в Кинешемскую ЦРБ):
- пассажир «Фиата», мужчина 1975 г.р. - с травмой грудной клетки;
- пассажир «Форда», мужчина 1956 г.р. - с переломом шейного отдела позвоночника;
- пассажирка «Форда», 6-летняя девочка - с переломом носа;
- водитель «Форда» - с ушибом грудной клетки;
- водитель «Фиата», мужчина 1983 г.р. - с ушибленной раной колена;
- пассажирка «Форда», женщина 1960 г.р. - с переломом ребра.
Автомобилистка была трезва, у водителя «Форда» взята кровь на исследование.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
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