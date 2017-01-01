В центре Иванова расплодились все-таки не выдры, а норки

Прогнали уток и не боятся людей - ФОТО





Практически в самом центре Иванова, на площади Пушкина под Театральным мостом исчезли утки. Зато появилось большое семейство хищных млекопитающих из семейства куньих. На днях этих зверьков в пешеходном переходе встретил и сфотографировал ивановский блогер Михаил Шор. По его словам, это - выдры, и он никогда их «в этой локации» не видел, хотя ходит там достаточно регулярно. Примечательно, что живущие под Театральным мостом полуводные хищники практически не боятся людей.



Между тем специалисты ивановского зоопарка, посмотрев эти фото, сообщили нам, что данные зверьки вовсе не выдры, а норки.



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Фото: Михаил Шор