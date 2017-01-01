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Новости

вчера, 19:02

Ямы на ж/д переезде в Иванове латают землей

Так утверждают местные жители - ВИДЕО


Землей и асфальтовой крошкой засыпают ямы на железнодорожном переезде на 1-й Лагерной улице в Иванове. Свидетелями такого ремонта стали местные жители.

Проходимость транспорта здесь высокая. Через переезд выезжают на Родниковскую трассу, этим же путем многие заезжают в город. Судьба участка дороги особенно волнует жителей параллельных улиц. Разбитый асфальт - причина ежедневных пробок в часы пик. Автомобилисты торопятся и начинают объезжать заторы дворами. Однако такой ремонт, уверены местные жители, проблемы не решит. По словам очевидцев, в ямы положили землю, полили битумом и сверху засыпали асфальтовой крошкой.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: ж/д переезд дорога ремонт
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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