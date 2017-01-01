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вчера, 19:02
Ямы на ж/д переезде в Иванове латают землей
Так утверждают местные жители - ВИДЕО
Землей и асфальтовой крошкой засыпают ямы на железнодорожном переезде на 1-й Лагерной улице в Иванове. Свидетелями такого ремонта стали местные жители.
Проходимость транспорта здесь высокая. Через переезд выезжают на Родниковскую трассу, этим же путем многие заезжают в город. Судьба участка дороги особенно волнует жителей параллельных улиц. Разбитый асфальт - причина ежедневных пробок в часы пик. Автомобилисты торопятся и начинают объезжать заторы дворами. Однако такой ремонт, уверены местные жители, проблемы не решит. По словам очевидцев, в ямы положили землю, полили битумом и сверху засыпали асфальтовой крошкой.
Видео: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: ж/д переезд дорога ремонт
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Комментарии (2)
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- Алексей Ивановвчера, 21:08Это наноасфальт.
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- жилецвчера, 23:13За Мегаденьги.